大正生まれの「サクラビール」を復刻。Amazonスマイルセールで24本セットがお得に！

「サッポロ サクラビール 350ml×24本」がAmazonスマイルセールに登場！
「サッポロ サクラビール 350ml×24本」が、Amazonスマイルセールの対象商品として登場しています。
今回のAmazonスマイルセールでは、参考価格5,640円から17％オフとなり、販売価格は4,698円です。1本あたりの価格は約196円となっています。
「サッポロ サクラビール」の特徴
Amazon商品ページより
「サッポロ サクラビール」は、大正2年に九州初のビール工場で製造されていた「サクラビール」を現代風にアレンジした商品です。大正から昭和初期にかけて親しまれていた歴史を背景に持ち、当時の名称や世界観を受け継いでいます。
香ばしいコクとすっきりとしたのどごしを両立させたバランスが特徴といい、アルコール度数は5％です。
缶のデザインには、発売当時である大正2年のラベルをベースにした意匠が採用されており、現代版であることが分かるよう「2020」の数字が大きくあしらわれています。レトロな雰囲気と現代的な要素を組み合わせたパッケージも特徴の一つです。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「サッポロ サクラビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで、参考価格から17％オフの4,698円で販売されています。
歴史あるビールを現代風に再構築した商品を、期間限定のAmazonスマイルセールを機にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
