カルビ丼500円！ヤマ牛肉の日の「肉祭り」でお値引き＆新ステーキ丼も

焼肉丼を提供する「肉のヤマ牛」は、1月29日に全国の店舗にて「肉祭り」を開催します。

「国産牛ステーキ丼」限定発売

「牛カルビ焼肉丼」は特別価格

「肉祭り」は、定番商品を特別価格で提供するヤマ牛の恒例企画。1月は9日にも開催して2度目となります。



29日は当日限定で、新商品「国産牛ステーキ丼 フルーティーオニオンソース」が限定登場するほか、定番3商品が特別価格で販売されます。

「国産牛ステーキ丼 フルーティーオニオンソース」は、切りたて・焼きたての国産牛ステーキに、ハニーマスタードと紫玉ねぎを合わせたフルーティーオニオンソースをかけた一杯。



1人前とボリュームたっぷりの1.5人前の2サイズ展開から選べます。本商品は、肉祭り開催日の2日間限定での販売です。

また、肉のヤマ牛の看板商品「牛カルビ焼肉丼」は、肉祭り開催日に限り特別価格500円で提供。さらに、「豚丼（タレ）」と、牛カルビと豚肉の2種を盛り付けた「牛カルビ＆豚丼（タレ）」も特別価格で登場します。



＜肉のヤマ牛“肉祭り”＞

開催日程： 1月29日

●限定登場

「国産牛ステーキ丼 フルーティーオニオンソース」

（1人前）1290円／（1.5人前）1690円



●特別価格販売

・牛カルビ焼肉丼 通常690円→500円

・豚丼（タレ） 通常640円→590円

・牛カルビ＆豚丼（タレ） 通常790円→700円

肉の日ならではのスペシャル企画

定番の牛カルビ丼を500円で味わえるお得な機会！また、通常は販売していない特別な「国産牛ステーキ丼 フルーティーオニオンソース」が登場し、肉の日を盛り上げてくれます。

肉のヤマ牛は、ショッピングモールや商業施設に出店していることが多いです。あなたのお近くに店舗がないか確認してみては！肉のヤマ牛 店舗検索

※価格は税込み表記です。