【5日間限定】セブンの「中華まん20円引き」本日スタート！全品が対象でうれしい

セブン‐イレブンは「中華まん」全品を対象としたセールを、全国にて1月7日から11日の5日間限定で実施する。
5日間限定！中華まんが割引に
厳しい寒さが増すこの時期にあわせて「中華まん」の割引キャンペーンが開催。販売されている中華まんの全品が対象で、本体価格から20円引きとなる。
＜対象商品＞
▲ふんわり×ごろっと 肉まん
通常価格：168円 → セール価格：146円
小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわりとした生地に。また、熟成させた旨味の強い豚肉と玉ねぎ・筍のゴロゴロとした具材感をより楽しめるように進化。
▲もちふわ×とろ～り ピザまん
通常価格：170.64円 → セール価格：149.04円
トマトソースの甘みと雑味を抑え、チーズの味を引き立たせた、もちもちふわふわ食感のピザまん。ゴーダチーズを増量し、チーズの旨味と風味がアップ。
▲ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん
通常価格：160.92円 → セール価格：139.32円
※販売エリア：近畿エリアを除く全国
挽きたて、炒りたての香り豊かなすりごまを使用した、ごま風味豊かでとろっとなめらか食感のあんを、ふわふわな生地で包んだ濃厚なごまあんまん。
▲もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん
通常価格：140.40円 → セール価格：118.80円
※販売エリア：近畿
甘さ控えめで、小豆の風味を引き立てたつぶあんを使用。口どけの良さともっちり・ふんわりとした食感が特長の生地で包んだあんまん。
▲もちもち×ずっしり 大入り豚まん
通常価格：250.56円 → セール価格：228.96円
※販売エリア：近畿エリアを除く全国
熟成させた豚肉を大きくカットし使用した旨味たっぷりの中具を、米粉を配合したもちもち生地で包んだボリュームのある豚まん。
▲もっちり×ジューシー 特製豚まん
通常価格：210.60円 → セール価格：189円
※販売エリア：近畿
肉の比率を見直しジューシー感と豚肉の旨味がより向上した中具を、もっちり食感と自然な甘みが感じられる生地で包んだ豚まん。
※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる。
※他のクーポンとの併用はできない。
「 大入り豚まん」など高級ラインもねらい目！
迷うのも楽しい中華まんのお得なセール。お気に入りの商品を選んでもよし、新しい味わいを見つけるのもよし。
「大入り豚まん」など少し高級めなラインを割引されるこの機会にねらうのもいいだろう。
温かさとおいしさを手軽に楽しめる中華まんで、今の時期を楽しんでみてはいかが！
（※文中の価格はすべて税込）