旬の寒ブリ300円！ くら寿司「とろと寒ぶり」フェアが1月9日スタート

くら寿司は、1月9日より期間限定で「とろと寒ぶり」フェアを開催します。
冬が旬の寒ブリや寒ヒラメを中心に、寿司メニューからスイーツまで幅広い商品をそろえます。
旬の寒ブリを300円で！
▲【大分県産】豊後活〆寒ぶり 300円
販売期間：1月9日～18日
豊後水道の急潮で育った寒ブリを使用し、脂のりと身の締まりが特徴とされる大型サイズを提供します。皮引きを店舗で行うことで、鮮度を保った状態で提供できるといいます。
▲【大分県産】豊後活〆漬け寒ぶり 300円
販売期間：1月9日～1月18日
同じく大分県産の寒ブリを、醤油ベースの特製たれに漬け込んだ商品です。もっちりとした食感とコクのある旨みを味わえるとしています。
▲国産寒ひらめ（一貫） 115円
販売期間：1月9日～2月1日
冬に身が厚くなる国産寒ひらめを熟成させ、旨みを引き出した一貫です。職人によるスライスで、舌で感じる甘みや旨みにこだわったとしています。
▲熟成中とろ 270円
販売期間：1月9日～1月18日
▲まぐろカニマウンテン 430円
販売期間：1月9日～1月18日
▲ぶり醤油麹 115円
販売期間：1月9日～2月1日
▲とろける煮穴子天（一貫） 200円
販売期間：1月9日～1月18日
▲あん肝 115円
販売期間：販売中～2月1日
冬限定のスイーツも登場！
また、フェア期間中は冬限定のスイーツも登場します。
▲178（イナバ）最中 280円
販売期間：1月9日～1月18日
くら寿司公式YouTubeチャンネル「178イナバニュース」の開設6周年を記念した商品で、一般社員の顔をデザインした最中です。中には、あんこや抹茶を挟んでいます。
▲至福のホッとぜんざい 250円
販売期間：1月9日～2月5日
北海道産小豆を使用したぜんざいで、白玉入りの商品です。
▲芳醇宇治抹茶パフェ 530円
販売期間：1月9日～2月5日
さらに、デザートブランド「KURA ROYAL」からは新作パフェが登場します。宇治抹茶を使用したアイス、ソース、プリンを重ね、白玉や最中、あずき、栗をトッピングした和パフェです。各店舗1日数量限定となります。
寿司もスイーツも冬仕様に！
寒ブリや寒ヒラメなど、冬ならではのネタが一度にそろうフェアとなっています。寿司だけでなく、最中や抹茶パフェといったスイーツまで展開されている点も印象的です。
期間限定の商品が多くなっているので、早めにお店に向かうことをおすすめします。この機会に、旬の味覚をまとめて味わっては？
※価格は税込み表記です。