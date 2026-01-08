旬の寒ブリ300円！ くら寿司「とろと寒ぶり」フェアが1月9日スタート

くら寿司は、1月9日より期間限定で「とろと寒ぶり」フェアを開催します。

冬が旬の寒ブリや寒ヒラメを中心に、寿司メニューからスイーツまで幅広い商品をそろえます。

旬の寒ブリを300円で！

▲【大分県産】豊後活〆寒ぶり 300円

販売期間：1月9日～18日

豊後水道の急潮で育った寒ブリを使用し、脂のりと身の締まりが特徴とされる大型サイズを提供します。皮引きを店舗で行うことで、鮮度を保った状態で提供できるといいます。

▲【大分県産】豊後活〆漬け寒ぶり 300円

販売期間：1月9日～1月18日

同じく大分県産の寒ブリを、醤油ベースの特製たれに漬け込んだ商品です。もっちりとした食感とコクのある旨みを味わえるとしています。

▲国産寒ひらめ（一貫） 115円

販売期間：1月9日～2月1日

冬に身が厚くなる国産寒ひらめを熟成させ、旨みを引き出した一貫です。職人によるスライスで、舌で感じる甘みや旨みにこだわったとしています。

▲熟成中とろ 270円

販売期間：1月9日～1月18日

▲まぐろカニマウンテン 430円

販売期間：1月9日～1月18日

▲ぶり醤油麹 115円

販売期間：1月9日～2月1日

▲とろける煮穴子天（一貫） 200円

販売期間：1月9日～1月18日

▲あん肝 115円

販売期間：販売中～2月1日

冬限定のスイーツも登場！

また、フェア期間中は冬限定のスイーツも登場します。

▲178（イナバ）最中 280円

販売期間：1月9日～1月18日

くら寿司公式YouTubeチャンネル「178イナバニュース」の開設6周年を記念した商品で、一般社員の顔をデザインした最中です。中には、あんこや抹茶を挟んでいます。

▲至福のホッとぜんざい 250円

販売期間：1月9日～2月5日

北海道産小豆を使用したぜんざいで、白玉入りの商品です。

▲芳醇宇治抹茶パフェ 530円

販売期間：1月9日～2月5日

さらに、デザートブランド「KURA ROYAL」からは新作パフェが登場します。宇治抹茶を使用したアイス、ソース、プリンを重ね、白玉や最中、あずき、栗をトッピングした和パフェです。各店舗1日数量限定となります。

寿司もスイーツも冬仕様に！

寒ブリや寒ヒラメなど、冬ならではのネタが一度にそろうフェアとなっています。寿司だけでなく、最中や抹茶パフェといったスイーツまで展開されている点も印象的です。

期間限定の商品が多くなっているので、早めにお店に向かうことをおすすめします。この機会に、旬の味覚をまとめて味わっては？

※価格は税込み表記です。