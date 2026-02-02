ナポリタン600gの衝撃！ 日清スパ王「 爆盛チャレンジ」から“喫茶店のナポリタン”

日清食品チルドは3月9日、チルド商品「日清Spa王 喫茶店のナポリタン 爆盛チャレンジ」を全国で発売します。



内容量772g（麺300g×2パック入り）で、価格は702円。北海道を除くエリアでの展開。

ナポリタン600gの衝撃！

「日清Spa王 喫茶店のナポリタン 爆盛チャレンジ」

“昔ながらの喫茶店”で親しまれてきたナポリタンの味わいを、フライパンで調理できる「日清Spa王 喫茶店」シリーズの新商品です。近年の“デカ盛りグルメ”ブームを背景に、「爆盛チャレンジ」シリーズの新たなラインアップとして登場します。

もっちりとした食感の特製太麺を使用し、ケチャップとトマトソースをベースに、炒めたタマネギの甘みをきかせたソースを合わせたナポリタン。



2パックあわせて内容量は772gで、麺は日清Spa王のパスタ史上最重量となる600gです。

1人で食べたい人にも、家族でシェアする用途にも、どちらも想定した商品としています。

喫茶店ナポリタンを限界サイズで！

喫茶店の定番メニューであるナポリタンが、迫力のある“マウンテン盛り”サイズとなって登場します。

デカ盛りに挑戦したい人にも、家族で分け合いたい人にも、食卓の選択肢が広がりそうな一品となっています。フライパン調理なので、卵やチーズで自分好みにアレンジできるのも楽しそうですね。

※価格は税込み表記です。