たれかつ丼550円、新橋にかつや系列の新業態【5日間限定 特別価格】

アークランドサービスホールディングスの子会社エバーアクションは「タレカツ食堂 たれとん」1号店を、 東京都港区のニュー新橋ビルにオープンします。

開店記念キャンペーンとして、2月2日～6日の5日間、「豚たれかつ丼 3枚」と「鶏たれかつ丼 4枚」の2品が、特別価格550円で販売。

「タレカツ食堂 たれとん」が新橋にオープン

2月2日～6日の5日間、特別価格550円に

アークランドサービスホールディングスはとんかつ業態の「かつや」などを展開しており、培ってきた揚げ物の調理技術を活かし、「タレカツ食堂 たれとんは」では「タレカツ」に特化したメニュー構成を採用。



揚げたてのカツをタレで味わうタレカツというシンプルなスタイルで、仕事の合間や一日の締めくくりに立ち寄りやすい店舗を目指します。



豚ロースと鶏ささみを、タレがしみ込みやすい厚さにスライスし、衣の食感が残る厚みでカツに。衣は軽く、中はジューシーな仕立てで、揚げたてのカツを特製の甘辛い醤油ダレにくぐらせることで、衣にタレがなじみ、ご飯が進む味わいに仕立てたということです。



カツは3枚から5枚まで選べるため、好みに合わせたボリューム調整が可能です。

■定番メニュー

▲豚たれかつ丼 3枚 通常価格704円

▲鶏たれかつ丼 4枚 通常価格759円

■オープン記念キャンペーン

2月2日～6日の5日間、開店記念キャンペーンを実施します。期間中は「豚たれかつ丼 3枚」と「鶏たれかつ丼 4枚」の2品を、各550円で販売します。キャンペーン期間中は、この2品のみの提供となります。

■店舗概要

開店日：2月2日

店舗名：タレカツ食堂 たれとん 新橋店

所在地：東京都港区新橋2丁目16-1 ニュー新橋ビル1F

営業時間：10時30分～22時30分（ラストオーダー 22時）



揚げたてカツを甘辛ダレで！

一般的な玉子でとじるカツ丼とは異なり、タレカツ丼は揚げたての薄めのカツを甘辛い醤油ダレにくぐらせ、ご飯にのせて提供する点が特徴です。



ビジネスパーソンの日常の食事に求められる「ボリューム感」と、注文から提供までがスムーズな「スピーディーな提供」が両立した専門店を目指すそうですよ。



玉子でとじないシンプルなカツ丼というスタイルは、忙しい合間でも食べやすく、気分転換にもなりそう！

仕事の途中や帰り道に、気軽に立ち寄れる一軒として覚えておきたいお店です。

※価格は税込み表記です。