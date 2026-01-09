濃厚味噌サイコー！昨年17万食売れた「北海道濃厚味噌らぁめん」復活！冬の人気

京都北白川ラーメン魁力屋は、1月7日より、冬の定番メニュー「北海道濃厚味噌らぁめん」を期間限定で販売中です。

昨年約17万食を記録した冬の一杯が再登場！

「北海道濃厚味噌らぁめん」は、2023年12月に初登場したメニューで、作シーズンには約17万食を販売した実績があります。

▲北海道濃厚味噌らぁめん 並1078円、大1232円、肉増し1320円、肉増し大1474円

今年は、濃厚な味噌スープに加え、麺にも新たな工夫を加えています。北海道産小麦を使用し、この商品専用に開発した中太ちぢれ麺を採用することで、スープとの絡みや食感のバランスを重視した仕立てとしています。

背脂と豚バラチャーシューの旨みが溶け込んだコクのある味噌スープに、シャキシャキとした野菜をトッピング。

途中でピリ辛ミンチを溶かすことで、味噌のコクが引き立つ味わいの変化も楽しめるとしています。

ピリ辛ミンチの味変もうれしい

寒い時期にこそ食べたくなる、味噌の旨みがコク深い一杯が登場。新開発の中太ちぢれ麺と濃厚味噌スープの組み合わせが気になります。ピリ辛ミンチで味変できる点もうれしいですね。

こちらのメニューは期間限定で、なくなり次第終了となりますので、気になる人は早めにチェックしてください。

※大宮桜木町店、イオンモール福岡店、北谷店、イオンモール沖縄ライカム店を除く全店舗で提供。

※価格は税込み表記です。