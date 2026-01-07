【餃子の王将】生餃子が50円引きに!! 2週間限定でお持ち帰りがオトク

「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」では、1月10日から23日の期間限定で、「新春お客様感謝祭」として、持ち帰りの生餃子を通常税込価格から50円引で販売する。

餃子の王将の「生餃子」割引企画

餃子の王将では看板商品の「餃子」を、"生餃子"の状態で持ち帰り販売をしている。新春お客様感謝祭では、この生餃子（生餃子 1人前6コ入り）を対象に、50円引きにて提供する。

生餃子（1人前6コ）

東日本：通常価格356円 ⇒ 306円

西日本：通常価格334円 ⇒ 284円

※持ち帰り容器1個につき追加10円

なお、また、にんにくゼロ生姜餃子・にんにく激増し餃子は割引の対象外となる。

焼き方はHPやYouTubeも参考に！

およそ2週間の嬉しいキャンペーンが10日からスタート。生餃子は焼いていない状態だから、家庭で焼いて、焼きたての状態を楽しめるのがうれしい。



「うまく焼けるか不安……」という人は、餃子の王将では、生餃子の美味しい焼き方やアレンジレシピを公式HPやYouTubeチャンネルで公開中なのでチェックしてみるのがオススメ。





持ち帰り後の参考に、試してみてはいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）