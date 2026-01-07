このページの本文へ

1月10日～23日限定

【餃子の王将】生餃子が50円引きに!! 2週間限定でお持ち帰りがオトク

2026年01月07日 13時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

持ち帰り限定でお得に！

　「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」では、1月10日から23日の期間限定で、「新春お客様感謝祭」として、持ち帰りの生餃子を通常税込価格から50円引で販売する。

餃子の王将の「生餃子」割引企画

　餃子の王将では看板商品の「餃子」を、"生餃子"の状態で持ち帰り販売をしている。新春お客様感謝祭では、この生餃子（生餃子 1人前6コ入り）を対象に、50円引きにて提供する。

　生餃子（1人前6コ）

　東日本：通常価格356円 ⇒ 306円
　西日本：通常価格334円 ⇒ 284円

　※持ち帰り容器1個につき追加10円

　なお、また、にんにくゼロ生姜餃子・にんにく激増し餃子は割引の対象外となる。

焼き方はHPやYouTubeも参考に！

　およそ2週間の嬉しいキャンペーンが10日からスタート。生餃子は焼いていない状態だから、家庭で焼いて、焼きたての状態を楽しめるのがうれしい。

　「うまく焼けるか不安……」という人は、餃子の王将では、生餃子の美味しい焼き方やアレンジレシピを公式HPやYouTubeチャンネルで公開中なのでチェックしてみるのがオススメ。

　持ち帰り後の参考に、試してみてはいかがだろうか。

　（※文中の価格はすべて税込）

