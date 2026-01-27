肉の日ランチブッフェ「500円」に！サラダやアイスが100分制で食べ放題

焼肉食べ放題の「かみむら牧場」は1月26日～30日の期間、「肉の日」企画として「1129ランチ＆ワンコインビュッフェ」を実施中です。

1月26日～30日 かみむら牧場肉の日企画

かみむら牧場の毎月恒例肉の日企画。期間中は平日11時から16時のランチタイムを対象に、焼肉ランチの特別価格販売とランチビュッフェの割引を同時に展開します。

今回は、同店の焼肉ランチメニューの中からおすすめの2品を対象とし、「いい肉」にちなんだ税抜1129円（1241円）となります。あわせて、サラダバーやドリンクバーなどを含むランチビュッフェも、期間限定の特別価格で提供されます。

・人気の中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

・特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」を通常1408円のところ1241円で販売します。。

さらにこの2種類焼肉ランチに限り、ご飯のお替り無料のサービスが付きます

・KAMIMURAランチビュッフェ フルセット 通常880円→500円

※小学生以下は通常440円→250円、幼児は無料

サラダバー、アイスバー、ドリンクバーを含む100分間のランチビュッフェで、定食または焼肉商品を注文すると利用できます。

肉の日企画として、フルセットをワンコイン価格で提供します。

■1129ランチ＆ワンコインビュッフェ 概要

販売期間：1月26日～30日

対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗

京急蒲田第一京浜側道店、守口南寺方店、府中店、城北黒川店、八千代成田街道店、

八尾外環店、横浜鶴見駒岡店、上尾店、ららぽーと福岡店、福重拾六町店、船橋宮本店

焼肉ランチとビュッフェを気軽に！

焼肉ランチとビュッフェの両方がお得になる肉の日企画がスタート。焼肉ランチは、ご飯のお替り無料なのがうれしいですね。

1月30日で終了してしまうので、気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。