うなぎの量2倍！ごはん大盛無料「とろろ月見うなぎ重」も！うな玉×とろろのスタミナメニュー

名代 宇奈ととは1月28日より、「とろろ月見うなぎ丼」と「とろろ月見うなぎ重」を販売します。
25周年記念！うなチャージできる
「とろろ月見うなぎ丼」と「とろろ月見うなぎ重」
関東を中心に展開するうな丼チェーン「名代 宇奈とと」の25周年記念の期間限定メニューです。
「とろろ月見うなぎ丼」は、同店の人気アレンジメニューである「うな玉丼」と「うなとろ丼」を一杯にまとめたメニューです。25周年を記念して、価格はそれぞれの単品メニューと同水準に設定されています。
エネルギー源とされるうなぎに、とろろと卵を組み合わせることで、忙しい日常の中でも手軽に“うなチャージ”できるメニューとして登場します。
さらに、うなぎの量を丼の2倍にした「とろろ月見うなぎ重」も発売。よりボリュームを求める人に向けた内容で、店内飲食および持ち帰りでは、ご飯の大盛りが無料となります。
・とろろ月見うなぎ丼 店内・持ち帰り880円、デリバリー1250円
・とろろ月見うなぎ重 店内・持ち帰り1480円、デリバリー2050円
【販売店舗一覧】
東京：新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、
イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店
神奈川：川崎店
富山：ファボーレ富山店
京都：伏見稲荷店
大阪：梅田店、南森町店、本町店、九条店、十三店、あびこ店、香里園店
兵庫：神戸元町店
熊本：サクラマチクマモト店
テイクアウト・デリバリー専門店：茨城取手店
お値段据え置きで合体メニュー
「うな玉丼」と「うなとろ丼」を合体させた「とろろ月見うなぎ丼」が登場します。2つのメニューを組み合わせた内容ですが、価格は880円とコスパも抜群。
数量限定での販売となるので、気になる人は早めにお店に向かいましょう。
※価格は税込み表記です。