うなぎの量2倍！ごはん大盛無料「とろろ月見うなぎ重」も！うな玉×とろろのスタミナメニュー

名代 宇奈ととは1月28日より、「とろろ月見うなぎ丼」と「とろろ月見うなぎ重」を販売します。

25周年記念！うなチャージできる

「とろろ月見うなぎ丼」と「とろろ月見うなぎ重」

関東を中心に展開するうな丼チェーン「名代 宇奈とと」の25周年記念の期間限定メニューです。

「とろろ月見うなぎ丼」は、同店の人気アレンジメニューである「うな玉丼」と「うなとろ丼」を一杯にまとめたメニューです。25周年を記念して、価格はそれぞれの単品メニューと同水準に設定されています。

エネルギー源とされるうなぎに、とろろと卵を組み合わせることで、忙しい日常の中でも手軽に“うなチャージ”できるメニューとして登場します。

さらに、うなぎの量を丼の2倍にした「とろろ月見うなぎ重」も発売。よりボリュームを求める人に向けた内容で、店内飲食および持ち帰りでは、ご飯の大盛りが無料となります。

・とろろ月見うなぎ丼 店内・持ち帰り880円、デリバリー1250円

・とろろ月見うなぎ重 店内・持ち帰り1480円、デリバリー2050円

【販売店舗一覧】

東京：新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、

イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店

神奈川：川崎店

富山：ファボーレ富山店

京都：伏見稲荷店

大阪：梅田店、南森町店、本町店、九条店、十三店、あびこ店、香里園店

兵庫：神戸元町店

熊本：サクラマチクマモト店

テイクアウト・デリバリー専門店：茨城取手店

お値段据え置きで合体メニュー

「うな玉丼」と「うなとろ丼」を合体させた「とろろ月見うなぎ丼」が登場します。2つのメニューを組み合わせた内容ですが、価格は880円とコスパも抜群。

数量限定での販売となるので、気になる人は早めにお店に向かいましょう。

※価格は税込み表記です。