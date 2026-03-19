副編集長が誌面を飾るのはこれが最後！ グラビア卒業を発表した西永彩奈（にしなが・あやな）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年4月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の発売記念イベントを3月7日、神保町の書泉グランデで開催した。

レギュラー出演が始まったのが2014年4月号から。12年間も同誌の顔として活躍してきた西永さんが卒業ということで、表紙＆巻頭はもちろん、盟友の船岡 咲（ふなおか・さき）さんとのコラボグラビア、これまでの歴史を振り返る記事も掲載。起用グラドルからのメッセージまで盛り込まれていて、卒業アルバムと呼べる内容となっている。恒例のイベント参加特典では、特製アクリル時計（7冊購入）などが用意された。

――表紙もめちゃくちゃ可愛いですね。

【西永彩奈】 30歳を迎えた直後……1月26日に都内で撮ったのですが、みなさんに「若い！」と言われます。現場のメイキング動画をYouTubeに公開したら、未成年だと思われて削除されたほど。引っかかった場所を調べてカットし、公開し直そうと思っています（笑）。

――お気に入りは？

【西永彩奈】 表紙と同じですが、制服姿のピンナップです。西永彩奈＝パンチラというイメージを作り上げてくれたのがCreamですし、こだわりと感謝を込めた1枚になっています。中面でも体操着や高めツインテールを気合いでやったり、Creamの世界観を出し切りました。

――そもそもCreamとの繋がりはいつから？

【西永彩奈】 2010年10月号に（イメージDVDのスチール写真を利用した）パブリシティで載ったのが最初です。2012年12月号で初めて撮り下ろされたのですが、編集長の心にぜんぜん響かず……。1年ちょっと間が空いて、2014年4月号からレギュラーになりました。

――裏方としては今後も？

【西永彩奈】 編集長と相談しながら、ファンの方々がこれからも買い続けてくれる企画を出していきたいです。出しゃばりだから副編集長コーナーを作って、コラムを書いたりするかもしれません。Creamの将来を担う子を発掘していきたいです。

イベント開始前には、アイドルグループ「ひめもすオーケストラ」で活躍した百瀬せいな（ももせ・せいな）さんが花束を持って応援に駆けつけるサプライズ。この関係性から考えれば、百瀬さんがまた誌面を飾る日は遠くなさそうである。3月28日には秋葉原のソフマップにて、船岡さんとの合同イベントもあるのでスケジュールを空けて待とう。