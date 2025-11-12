制服美少女誌「Cream」の副編集長として、グラビアのプロデュース業や撮影会も手掛けている西永彩奈（にしなが・あやな）さんが、49th DVD「ViVid」（発売元：エスデジタル、収録時間：113分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月18日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

6月にベトナムで撮影された49th DVDは、恋愛相談所に勤めるカウンセラーという役どころ。これまでに教師や先輩OLの役はあったが、恋愛カウンセラーは初めて。利用者（＝視聴者）の相談に乗っているうちに、好意を寄せてしまう展開となっている。

――演じてみていかがでした？

【西永彩奈】 いつもなら「◯◯じゃん！」みたいなタメ語になるのですが、今回はビジネスライクな言葉づかいも多かったんです。タメ語じゃなくなった途端にセリフが大根になっていましたね（笑）。

――どんなシーンが楽しめますか？

【西永彩奈】 チェック柄の可愛いビキニでビーチに行ったり、メイド服を着てあげたり、レオタードで柔軟体操をやったりしています。周囲に誰もいなくなったときに「2人きりだし入っちゃおうか」と、服を着たままプールに浸るシーンとかもあります。

――オススメは？

【西永彩奈】 ベトナムの街で披露した制服姿です。「私のこと、彼女だと思ってくれない？」と着てあげるのですが、白のブラウスと短めの靴下で夏っぽいイメージに。（特技の）パンチラもあるし、制服を脱いでからの展開にも注目です。

――ベトナムでのロケはいかがでした？

【西永彩奈】 初めてだったのですが、本場のベトナム料理を食べることができて毎日が幸せでした。なにを食べても美味しかったし、ヘルシーなのでロケ中に体重が増えなかったのも初めて。それを機に9月からダイエットに励んでいます。

――そういえば、かなり痩せましたよね。

【西永彩奈】 帰国後に家でベトナム料理を作ってみたり、ラーメンを食べたくなっても我慢して米粉のフォーにしたり、お酒を飲む日を減らしたんです。ロケ当時はむちむちボディーでしたが、1ヵ月ほどで5kgの減量に成功しました！

ステージにはチェック柄の水着で登場したが、体が引き締まったことで格段に美しくなったボディーラインを披露しつつ、「記念となる50枚目のDVDリリースも決まりました」と報告。詳細の発表が待たれるところだ。Cream編集部としては、12月7日に産業貿易センター浜松町館で開催される「Cosket -コスケット- vol.8」への出展が決定。西永さんも参加するので要チェックだ。