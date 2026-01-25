季節限定「一番搾り とれたてホップ生ビール」が15％オフ！ Amazonタイムセール情報

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「一番搾り とれたてホップ生ビール350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

キリン「一番搾り」ブランドから毎年発売されている季節限定商品「一番搾り とれたてホップ生ビール350ml×24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格5,320円から15％オフとなり、4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。

「一番搾り とれたてホップ生ビール」の特徴

Amazon商品ページより

一番搾り とれたてホップ生ビールは、麦のおいしいところだけを引き出す「一番搾り製法」を採用し、岩手県遠野産の今年収穫されたホップを使用して造られています。

収穫したばかりのホップを生のまま急速凍結し、細かく砕いて使用することで、みずみずしく華やかな香りが引き出されているといいます。

アルコール度数は5％です。発売から22年目を迎える商品で、毎年この時期ならではの味わいを楽しめる限定商品として展開されています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「一番搾り とれたてホップ生ビール350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

Amazonタイムセールを活用してまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。