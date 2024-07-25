ASRock初のLCD搭載グラボ誕生　AMD Radeon RX 9070 XT Taichi White 16GB OCを1月23日発売へ

ASRockは、同社初のLCDスクリーン搭載のグラフィックカード「ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Taichi White 16GB OC」を1月23日に国内販売開始すると発表した。価格は164,800円。

この新製品は、AMD Radeon RX 9070 XT GPUを採用し、16GB GDDR6メモリを搭載。最大3100MHzのブーストクロックと2570MHzのベースクロックを誇り、卓越したグラフィックスパフォーマンスを提供する。また、LCDスクリーンは「LCD Information Center」として機能し、ユーザーがゲーム中の重要なシステム情報、日時や天気予報、さらにはカスタムアニメーションを表示することが可能だ。

さらに、ASRockの独自技術であるPolychrome SYNCによるARGBライティングや、効果的な冷却を実現するTaichi 3X冷却システムを搭載している。その他、64コンピュートユニット、第3世代RTや第2世代AIアクセラレータも備える最新のAMD RDNA™ 4アーキテクチャを採用し、ゲームやクリエイティブな作業において、さらなる没入感を提供するとしている。

白を基調とした洗練されたデザインは、PCセットアップを美しく演出しつつ、ユーザーにとっての純粋な楽しさを高める。