ASRock購入レビューキャンペーン実施中｜先着100名にオリジナル賞品【2月15日まで】

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ASRockは、マザーボード、グラフィックスカード、電源ユニット、ベアボーンキットを対象としたレビューキャンペーンを開始した。キャンペーンの購入対象期間は2025年12月19日から2026年2月8日で、応募期間は2月15日までとなる。

　キャンペーンの対象製品は、マザーボードのIntel Z890 / B860 / H810シリーズ、AMD X870 / B850 / A620シリーズ、グラフィックスカードのRadeon RX 9000シリーズ、intel Arcシリーズ、電源ユニットの全製品、そしてベアボーンキットのDeskMiniシリーズとDeskMeetシリーズである。購入した製品について100文字以上のレビューを投稿し、応募フォームに必要事項を記入することで、先着100名にはASRockオリジナルサーモボトルが贈られる。

　さらに、抽選で10名様にはメンズグルーミングキットが当たるという特典も用意されている。レビューは購入サイトまたはレビューサイトに投稿することが条件で、個人ブログやSNSへの投稿は対象外となる。この機会に購入予定の人は、ぜひレビューを投稿して賞品を狙おう。

　詳細や応募はASRockのキャンペーンページで確認可能だ。製品の感想をシェアしながらオリジナルグッズをゲットできる貴重なチャンスをぜひお見逃しなく。

■関連サイト

ASRock トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
2018年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
10月
11月
12月
2017年
01月
02月
03月
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2016年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
11月
12月
2015年
02月
04月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2014年
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2013年
01月
05月
06月
07月
10月
11月
12月
2012年
01月
03月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
2011年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2010年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2009年
04月
08月
10月
2008年
01月
02月
2007年
02月
03月
06月
07月
08月
11月
2006年
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
2005年
07月
10月
2004年
08月
09月