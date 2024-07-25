ASRock購入レビューキャンペーン実施中｜先着100名にオリジナル賞品【2月15日まで】

ASRockは、マザーボード、グラフィックスカード、電源ユニット、ベアボーンキットを対象としたレビューキャンペーンを開始した。キャンペーンの購入対象期間は2025年12月19日から2026年2月8日で、応募期間は2月15日までとなる。

キャンペーンの対象製品は、マザーボードのIntel Z890 / B860 / H810シリーズ、AMD X870 / B850 / A620シリーズ、グラフィックスカードのRadeon RX 9000シリーズ、intel Arcシリーズ、電源ユニットの全製品、そしてベアボーンキットのDeskMiniシリーズとDeskMeetシリーズである。購入した製品について100文字以上のレビューを投稿し、応募フォームに必要事項を記入することで、先着100名にはASRockオリジナルサーモボトルが贈られる。

さらに、抽選で10名様にはメンズグルーミングキットが当たるという特典も用意されている。レビューは購入サイトまたはレビューサイトに投稿することが条件で、個人ブログやSNSへの投稿は対象外となる。この機会に購入予定の人は、ぜひレビューを投稿して賞品を狙おう。

詳細や応募はASRockのキャンペーンページで確認可能だ。製品の感想をシェアしながらオリジナルグッズをゲットできる貴重なチャンスをぜひお見逃しなく。