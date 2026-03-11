スクウェア・エニックスは3月11日、各デジタルストアで開催中の「スクエニ MARCH SALE」について「Part 2」を開始したと発表。期間は3月25日までとなる。

本セールでは「オクトパストラベラー0」が25％オフで初登場（PS5版が7680円→ 5760円 、Switch 2版が7678円→ 5758円 ）。シリーズで初のオリジナル主人公を採用し、「オクトパストラベラー 大陸の覇者」の物語を家庭用ゲーム機向けに再構築したものとなる。レビュー記事はこちら。

そのほか、Nintendo Switch 2 版「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」が初セール40％オフ（5478円→ 3286円 ）、3月16日に原作の発売から20周年を迎える「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE（ファイナルファンタジー12）」が60％オフ（PS4版が7480円→ 2992円 、Switch版が6380円→ 2552円 ）となっている。対象タイトルリストなど詳細は特設サイトを確認してほしい。

