【25％オフ】「オクトパストラベラー0」初セール 20周年を迎える「FF12」もお手頃価格に
スクウェア・エニックスは3月11日、各デジタルストアで開催中の「スクエニ MARCH SALE」について「Part 2」を開始したと発表。期間は3月25日までとなる。
本セールでは「オクトパストラベラー0」が25％オフで初登場（PS5版が7680円→5760円、Switch 2版が7678円→5758円）。シリーズで初のオリジナル主人公を採用し、「オクトパストラベラー 大陸の覇者」の物語を家庭用ゲーム機向けに再構築したものとなる。レビュー記事はこちら。
そのほか、Nintendo Switch 2 版「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」が初セール40％オフ（5478円→3286円）、3月16日に原作の発売から20周年を迎える「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE（ファイナルファンタジー12）」が60％オフ（PS4版が7480円→2992円、Switch版が6380円→2552円）となっている。対象タイトルリストなど詳細は特設サイトを確認してほしい。
