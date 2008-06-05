日本HP、次世代AI PCを一挙発表　85TOPS対応ノートや薄型デスクトップなど

さとまさ　編集⚫︎ASCII

　日本HPは1月22日、最新の次世代AI PCを発表した。今回の発表には、デスクトップPC、法人向けおよび個人向けのノートPCが含まれ、働き方を変革する最先端のAI技術を搭載している。

　日本HPが発表した「HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC」は、ユニークなキーボードベースのデザインが特徴。デスクトップPCを再定義し、約12mmの薄型設計で、コンピューティング性能と次世代AIパフォーマンスを実現する。価格は438,000円で、3月中旬から購入可能だ。

　法人向けノートPC「HP EliteBook X G2i 14 AI PC」と「HP EliteBook X Flip G2i」は、未来を見据えたAI性能と高いセキュリティ機能を備えた製品だ。価格はそれぞれ510,400円からと525,800円からで、2月6日より販売が予定されている。

　個人向けには、「HP OmniBook Ultra 14 AI PC」シリーズが発売される。最大85 TOPSのNPU性能を備えたこのPCは、ポータブル性に優れ、マルチタスクを支援する。Qualcommモデルは269,500円（3月下旬）から、インテルモデルは319,000円（2月下旬）から購入可能だ。

　いずれのモデルでも、HP Wolf Security for Business が高いセキュリティを提供し、ユーザーのデータを守る。同社は、ビジネスの成長と個人の充実をテクノロジーで後押しすることを目指しており、今回の新製品がその一環を担う。

