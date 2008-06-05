日本HP、RTX 5090搭載の最強ゲーミングPC「HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop」発表

日本HPは、新製品「HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktop」を発表した。6月下旬に販売開始予定のこの製品は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plusを搭載し、最先端のゲーミング体験を提供する高性能デスクトップPCだ。価格は未発表だが、パフォーマンスを重視した仕様が特徴となっている。

HyperX OMEN MAX 45L Gaming Desktopは、高性能と長期的な拡張性を備え、ゲーマーにとって魅力的な選択肢となっている。搭載されるインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plusは、前世代と比較して最大10％のゲーミング性能向上を実現している。また、NVIDIA GeForce RTX 5090と最大128GBのDDR5メモリを搭載し、幅広い用途でのパフォーマンスをサポートする。

特筆すべきは、最大360mmの水冷クーラーに対応した「OMEN Cryo Chamber」を搭載し、高負荷時でも安定した冷却性能を維持できる点だ。さらに、フルモジュラー設計の1200W電源ユニットやツールレス設計により、将来的なアップグレードにも対応する。これらの特徴により、競技志向のプレイヤーや配信クリエイターはもちろん、多様なユーザーにとって理想的な選択肢となるだろう。

また、OMEN Gaming Hubと統合することにより、運用効率化とパフォーマンスの最適化を実現している。AIを活用することで、よりパーソナライズされたゲーミング体験をサポートする。これにより、プレイヤーは思い通りの設定でゲームを楽しむことができ、クリエイティブなコンテンツ制作の可能性を広げることができるという。