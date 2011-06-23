日本HPが最新ノートPCを無料プレゼント！「HP Wolf Connect」搭載EliteBookが当たるキャンペーン開催中

さとまさ　編集⚫︎ASCII

HPが最新ノートPCをプレゼント！「HP Wolf Connect」搭載モデルが当たるキャンペーン実施中

　日本HPは、注目の新キャンペーンとして、最新の「HP Wolf Connect」付属Wi-FiモデルPC「HP EliteBook 8 G1a 13」と「HP EliteBook 6 G1i 13」を抽選でプレゼントする企画を実施している。

　応募期間は10月10日から11月7日まで。各モデル1台ずつ、計2名に当たるチャンスだ。

応募対象と条件

　応募できるのは、IT機器の選定に関わる企業担当者（個人事業主を含む）

　さらに「MDMソリューションの導入を検討している」または「既存MDMの見直しを考えている」人が対象となる。

　応募にはアンケートへの回答が必要で、当選者は後日検証レポートの提出に協力することが条件だ。

　また、フリーメールアドレスでの応募は不可となっているため注意が必要である。

プレゼント対象モデルの魅力

　今回のキャンペーンで当たる「HP EliteBook 8 G1a 13」と「HP EliteBook 6 G1i 13」は、どちらもHP Wolf Connectを搭載したWi-Fiモデル

　先進的なセキュリティと接続性を兼ね備えており、ビジネス現場での生産性向上やリモートワーク環境の最適化にぴったりのモデルだ。

　HP Wolf Connectにより、デバイスの管理やセキュリティがさらに強化され、万が一のトラブル時でも安心して利用できる。

　まさに、最新のITソリューションを追求する企業にとって理想的なビジネスPCといえるだろう。

　HPの最先端ビジネスノートPCを手に入れるチャンスに、ぜひ参加してほしい。

