HyperXがゲーミングブランドを統合　新型ノートPCとレバーレスコントローラーを一挙投入

さとまさ　編集⚫︎ASCII

　日本HPは1月22日、マスターゲーミングブランドを「HyperX」に統合し、そのラインアップに革新的なゲーミングノートPCとアクセサリーを加えると発表した。新製品には「HyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop」や「HyperX Clutch Tachi ゲーミングレバーレス アーケードコントローラー」などが含まれ、ゲーマーのニーズに応える多彩なオプションを提供する。

　新たに登場する「HyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop」は、最新のCPUやGPUを搭載し、優れたパフォーマンスを提供する。最大300WのTPPを誇るこのモデルは、あらゆるゲームタイトルで高いフレームレートを実現する。さらに、冷却性能を強化した「OMEN Tempest Coolingテクノロジー Pro」と1Kポーリングレートのキーボードを搭載している。

　同時に発表された「HyperX Clutch Tachi ゲーミングレバーレス アーケードコントローラー」は、HP初のXbox認定デバイスで、高速入力を可能にするTMRセンサーを搭載している。多機能なNGENUITYソフトウェアを活用し、プレイスタイルに応じて各種設定をカスタマイズできる点が特徴だ。

　また、「HyperX Origins 2」シリーズのゲーミングキーボードは購入者が自身でカスタマイズできる機能を持ち、特に「HyperX Alloy Origins 2 1800 ゲーミングキーボード」は22,800円で発売中だ。1800レイアウトのメカニカルキーボードは、持ち運びやすさと高性能を両立する。

　HyperXの新製品は、1月22日から順次発売され、一部製品の価格は未定だが、詳細は日本HPの公式ウェブサイトから確認できる。

