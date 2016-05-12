その場で試して、その場で買える。HPのAI PC体験イベントが六本木で開催

さとまさ　編集⚫︎ASCII

　日本HPは12月2日、クリエイター向けの革新的な次世代AI PCを体験できるポップアップスペース「HP AI Lifestyle Cafe」を東京都港区の「六本木ヒルズ」に12月16日から12月25日まで開設すると発表した。本イベントでは高い処理能力と堅牢性、安全なセキュリティ機能を備えたAI PC「HP OmniBook 7 Aero 13」をはじめとする様々な製品を体験可能だ。

　日本HPの「HP AI Lifestyle Cafe」は、最新のAI機能を搭載した「HP OmniBook 7 Aero 13 AI PC」など、クリエイターの利便性向上を目的とした製品を期間限定で体験できるスペースだ。訪問者は実際に製品を試用するだけでなく、SNSで活躍するインフルエンサーによるAIを活用したコンテンツ作成のデモンストレーションも体験できる。AIプロンプトを用いたトークイベントも予定されており、クリエイターエコノミーをさらに活性化させようという狙いがある。

　イベント来場者は、店舗特別仕様の「AIを動かす言葉＝AIプロンプト」が手に入るだけでなく、PCを会場で購入した人の中から抽選でAmazonギフト券が当たるという特典もあるという。また、製品体験以外にも「OMEN 35L」によるゲーム対戦や、外出先で利便性の高いネット接続を実現する「HP EliteBook X G1i 14 AI PC」の体験コーナーが設置されている。併設されているカフェスペースでは、HPのロゴカラーをイメージした特製コーヒーが提供され、フォトスポットも用意されている。

　「HP AI Lifestyle Cafe」は、東京都港区六本木の六本木ヒルズ内で12月16日から25日までの期間、毎日11:00から21:00まで営業（初日は13:00からオープン）する。詳細は日本HPの公式サイトで確認できる。 

