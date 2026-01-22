アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第85回
【家飲み定番】「角ハイボール」24本がAmazonタイムセールで16％オフ
2026年01月22日 21時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「角ハイボール 350ml×24缶」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーの「角ハイボール 350ml×24缶」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
今回のAmazonタイムセールでは、参考価格5,220円から16％オフとなり、セール価格は4,379円となっています。1本あたりの価格は約182円です。
「角ハイボール」の特徴
Amazon商品ページより
「角ハイボール」は、ソーダの爽快なのど越しにこだわり、口当たりの良い泡立ちと刺激を追求したという商品です。レモンスピリッツで風味付けされており、飲食店でレモンを絞って提供されるスタイルをイメージした「ちょいしぼ角ハイボール」を再現している点が特徴です。
12年にわたる研究を経て非加熱製法を開発し、炭酸ガス圧による爽快な味わいと、「角瓶」由来のコクやレモンの香りを感じられるといいます。アルコール度数は7％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
角ハイボール350ml缶の24本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引対象となっています。参考価格から16％オフで購入できるので、ストック用に購入を検討しては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第84回
グルメキリン「一番搾り ホワイトビール」がAmazonタイムセールに登場！ 24本セットがお得に
-
第83回
グルメキリンのプレミアムビールが1本約200円！ 「GOOD ALE」がAmazonタイムセール対象に
-
第82回
グルメ季節限定ビールがお得に！ キリン「一番搾り とれたてホップ生ビール」24本が14％オフ
-
第81回
グルメまとめ買いで550円オフ！ 「金麦 ザ・ラガー」48本がAmazonで今だけセール価格
-
第80回
グルメ糖質ゼロと飲みごたえを両立！ パーフェクトサントリービールがAmazonタイムセールに登場
-
第79回
グルメかわいい動物カップの純米酒！ 高砂酒造「ずZOOっと旭山」がAmazonタイムセールで割引
-
第78回
グルメ南仏赤ワインが15％オフ、Amazonタイムセールで注目の1本
-
第77回
グルメイタリア老舗ビールが29％オフ！ 「モレッティ 330ml瓶×6本」がAmazonタイムセールに登場
-
第76回
グルメロゼワイン酵母＆紫芋由来のピンク色が映える！ 国産クラフト酒「NANAIRO-七色-」が40％オフ
-
第74回
グルメ参考価格から1,058円引き！ ハイネケン瓶ビール24本がAmazonタイムセールでお得
- この連載の一覧へ