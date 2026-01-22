【家飲み定番】「角ハイボール」24本がAmazonタイムセールで16％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「角ハイボール 350ml×24缶」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーの「角ハイボール 350ml×24缶」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

今回のAmazonタイムセールでは、参考価格5,220円から16％オフとなり、セール価格は4,379円となっています。1本あたりの価格は約182円です。

「角ハイボール」の特徴

「角ハイボール」は、ソーダの爽快なのど越しにこだわり、口当たりの良い泡立ちと刺激を追求したという商品です。レモンスピリッツで風味付けされており、飲食店でレモンを絞って提供されるスタイルをイメージした「ちょいしぼ角ハイボール」を再現している点が特徴です。

12年にわたる研究を経て非加熱製法を開発し、炭酸ガス圧による爽快な味わいと、「角瓶」由来のコクやレモンの香りを感じられるといいます。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

角ハイボール350ml缶の24本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引対象となっています。参考価格から16％オフで購入できるので、ストック用に購入を検討しては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。