アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第84回
キリン「一番搾り ホワイトビール」がAmazonタイムセールに登場！ 24本セットがお得に
2026年01月22日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
キリン「一番搾り ホワイトビール 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
キリンの「一番搾り ホワイトビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。一番搾りブランドから発売されているホワイトビールで、小麦麦芽を一部使用したやわらかなうまみが特徴とされています。
今回のAmazonタイムセールでは、過去価格4,868円から8％割引となり、セール価格は4,498円です。1本あたりの価格は約187円となっています。
「一番搾り ホワイトビール」の特徴
Amazon商品ページより
「キリン一番搾り ホワイトビール」は、一番搾り製法を採用したホワイトビールです。小麦麦芽を一部使用し、小麦由来のやわらかなうまみと、ホップの爽やかな香りを感じられるといいます。
苦味を抑えた飲みやすさを意識した味わいで、日常の食事シーンにも取り入れやすいと紹介されています。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
キリン一番搾り ホワイトビールの24本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引対象となっています。
1本あたり約187円とおトクに購入できるチャンスとなっています。Amazonタイムセールの対象となってるこの機会に、まとめ買いを検討してみては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
