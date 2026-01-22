キリン「一番搾り ホワイトビール」がAmazonタイムセールに登場！ 24本セットがお得に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

キリン「一番搾り ホワイトビール 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

キリンの「一番搾り ホワイトビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。一番搾りブランドから発売されているホワイトビールで、小麦麦芽を一部使用したやわらかなうまみが特徴とされています。

今回のAmazonタイムセールでは、過去価格4,868円から8％割引となり、セール価格は4,498円です。1本あたりの価格は約187円となっています。

「一番搾り ホワイトビール」の特徴

Amazon商品ページより

「キリン一番搾り ホワイトビール」は、一番搾り製法を採用したホワイトビールです。小麦麦芽を一部使用し、小麦由来のやわらかなうまみと、ホップの爽やかな香りを感じられるといいます。

苦味を抑えた飲みやすさを意識した味わいで、日常の食事シーンにも取り入れやすいと紹介されています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

キリン一番搾り ホワイトビールの24本セットが、現在開催中のAmazonタイムセールで割引対象となっています。

1本あたり約187円とおトクに購入できるチャンスとなっています。Amazonタイムセールの対象となってるこの機会に、まとめ買いを検討してみては？

