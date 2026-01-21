スクウェア・エニックスは1月21日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストアにて、ダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクエニ JANUARY SALE」を開催。セール期間は2026年2月4日まで。

本セールでは、発売が決定した最新作「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」に繋がるシリーズ1作目「ライフ イズ ストレンジ リマスター コレクション」が最大割引率を更新して登場。 82％オフの986円 で購入できる。

そのほか、「ライブアライブ」「ブレイブリーデフォルトII」「いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY」が 各60％オフ とお買い得になっている。この機会にスクエニの名作を遊んでみてはいかがだろうか。

