ついに最終章へ「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」3月27日発売決定
スクウェア・エニックスは1月21日、アドベンチャーゲーム「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」を3月27日に発売すると発表した。対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）。
本作は、超能力で謎を解く「ライフイズストレンジ」シリーズの最新作にして最終章を描く作品。シリーズ1作目から続くマックスとクロエ2人の主人公の物語がついにクライマックスへと向かう。
今回のお話は大学が大火災によって焼け落ちる惨劇を防ぐというもの。時間を巻き戻す能力で時間を稼ぎつつ、存在しないはずの二重の記憶をもとに原因を突き止めるべく奮闘する。
ゲームプレイを含む20分の紹介番組も公開中。英語音声だが日本語字幕機能に対応している。ただし、過去作の「ライフ イズ ストレンジ」および「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」の重大なネタバレを含むので視聴にはご注意を。
予約も開始しており、早期購入特典として2人のコスチュームを変更できるアパレルパックがもらえる。
また、第1作のリマスター版である「ライフ イズ ストレンジ リマスターコレクション」を986円（82％オフ）で販売する期間限定セールも実施中。時間を巻き戻し、選択によって変化するエンディングが特徴の本作。シリーズ未プレイの人はこの機会をお見逃しなく。
●PlayStation 4
https://sqex.to/P4LISRMC
●Nintendo Switch
https://sqex.to/SWLISRMC
【ゲーム情報】
タイトル：Life is Strange: Reunion（ライフ イズ ストレンジ リユニオン）
ジャンル：アドベンチャー
販売：スクウェア・エニックス
開発：Deck Nine
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年3月27日予定
価格：7480円
CERO：D（17歳以上対象）
Life is Strange: Reunion © SQUARE ENIX. Developed by Idol Minds, LLC. dba Deck Nine Games. All Rights Reserved.