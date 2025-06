スクウェア・エニックスは6月4日、ニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~JUNE 2025~」を開催。セール期間は2025年6月18日まで。

本セールでは、『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー デラックスエディション』や『The DioField Chronicle デジタルデラックスエディション』をはじめとする人気作がラインアップしている。

以下ではセールタイトルの一部を紹介。ほかにも多彩なタイトルがそろっているので、詳細は下記のリンクを確認してほしい。

<対象タイトル一覧>

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/3565/

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー デラックスエディション』

PS5/Switch

40%オフ

Life is Strange: Double Exposure © 2024 Square Enix Ltd.

Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.

『The DioField Chronicle デジタルデラックスエディション』

PS5/PS4/Switch

70%オフ

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© Silvertone, Inc.

『Just Cause 4 リローデッド』

PS4

80%オフ

『Just Cause 4 ゴールド・エディション』

PS4

80%オフ

『Just Cause 4 コンプリート・エディション』

PS4

80%オフ

JUST CAUSE 4 © Square Enix Ltd. All rights reserved.

『JUST CAUSE 3 GOLD EDITION』

PS4

70%オフ

© SQUARE ENIX

Developed by Avalanche Studios. Published by Square Enix Co., Ltd.

『STAR OCEAN -First Departure R- デジタルデラックス版』

PS4

70%オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE -DIGITAL DELUXE EDITION-』

PS5/PS4

60%オフ

© SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman

『VALKYRIE ELYSIUM Digital Deluxe Edition』

PS5/PS4

60%オフ

© SQUARE ENIX

『アウトライダーズ』

PS5/PS4

50%オフ

OUTRIDERS © 2022 SQUARE ENIX LTD. All Rights Reserved. Developed by PCF Group- S.A. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. OUTRIDERS is a trademark or registered trademark of Square Enix Ltd. PEOPLE CAN FLY and the PEOPLE CAN FLY logo are registered trademarks, all used courtesy of PCF Group S.A.

『Voice of Cards ドラゴンの島 + DLCセット』

PS4/Switch

60%オフ

『Voice of Cards できそこないの巫女 + DLC セット』

PS4/Switch

60%オフ

『Voice of Cards 囚われの魔物 + DLC セット』

PS4/Switch

60%オフ

『Voice of Cards Trilogy + DLC セット』

PS4/Switch

50%オフ

© SQUARE ENIX

『FORSPOKEN Digital Deluxe Edition』

PS5

70%オフ

© SQUARE ENIX

『Stealth Inc - A Clone in the Dark Ultimate Edition』

PS4

75%オフ

Stealth Inc & © Curve Digital. Published by Square Enix Co., Ltd.

『DUNGEON ENCOUNTERS』

PS4/Switch

60%オフ

© SQUARE ENIX

『ミリオンアーサー アルカナブラッド』

PS4

80%オフ

© SQUARE ENIX

『乖離性ミリオンアーサー VR』

PS4

80%オフ

© SQUARE ENIX / GREE, Inc. All Rights Reserved.

『バランワンダーワールド』

PS5/PS4/Switch

85%オフ

© SQUARE ENIX

『THE QUIET MAN』

PS4

80%オフ

© SQUARE ENIX

『MURDERED 魂の呼ぶ声』

PS4

80%オフ

© 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Co-Developed by SQUARE ENIX CO., LTD. and Airtight Games, Inc.

『LEFT ALIVE』

PS4

90%オフ

© SQUARE ENIX