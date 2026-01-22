アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第83回
キリンのプレミアムビールが1本約200円！ 「GOOD ALE」がAmazonタイムセール対象に
2026年01月22日 18時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「GOOD ALE（グッドエール） 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「GOOD ALE（グッドエール） 350ml×24本」は、キリンビールが展開するプレミアムビールです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格5,448円から12％割引の4,798円で販売されています。350ml缶×24本セットで、1本あたりの価格は約200円となっています。
「GOOD ALE」の特徴
Amazon商品ページより
「GOOD ALE」は、香り成分を濃縮した希少なCryo Hop（クライオホップ）を使用し、キリン独自のディップホップ製法で添加、ろ過するブライトアロマ製法を採用している点が特徴です。
これにより、ホップ由来のフルーティな香りを引き出しつつ、後味の苦味を抑えた味わいになっているといいます。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「GOOD ALE（グッドエール） 350ml×24本」は、キリン独自の製法と希少ホップを用いたエールビールです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から12％オフとなり、24本セットを1本約200円で購入できる機会となっています。
まとめ買いを検討している人は、期間限定のAmazonタイムセールをチェックしてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
