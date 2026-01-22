キリンのプレミアムビールが1本約200円！ 「GOOD ALE」がAmazonタイムセール対象に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「GOOD ALE（グッドエール） 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「GOOD ALE（グッドエール） 350ml×24本」は、キリンビールが展開するプレミアムビールです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格5,448円から12％割引の4,798円で販売されています。350ml缶×24本セットで、1本あたりの価格は約200円となっています。

「GOOD ALE」の特徴

Amazon商品ページより

「GOOD ALE」は、香り成分を濃縮した希少なCryo Hop（クライオホップ）を使用し、キリン独自のディップホップ製法で添加、ろ過するブライトアロマ製法を採用している点が特徴です。

これにより、ホップ由来のフルーティな香りを引き出しつつ、後味の苦味を抑えた味わいになっているといいます。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「GOOD ALE（グッドエール） 350ml×24本」は、キリン独自の製法と希少ホップを用いたエールビールです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から12％オフとなり、24本セットを1本約200円で購入できる機会となっています。

まとめ買いを検討している人は、期間限定のAmazonタイムセールをチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。