季節限定ビールがお得に！ キリン「一番搾り とれたてホップ生ビール」24本が14％オフ

「一番搾り とれたてホップ生ビール 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「一番搾り とれたてホップ生ビール 500ml×24本」は、キリンの一番搾り製法を用い、今年収穫された岩手県遠野産ホップを使用した季節限定のビールです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格6,980円から14％オフの5,998円で販売されています。500ml缶×24本セットで、1本あたりの価格は約250円となっています。
「一番搾り とれたてホップ生ビール」の特徴
「一番搾り とれたてホップ生ビール」は、麦のおいしいところだけを引き出す一番搾り製法を採用し、岩手県遠野産の今年とれたてのホップを使用している点が特徴です。
収穫したばかりのホップを生の状態で急速凍結し、細かく砕いて使用することで、みずみずしく華やかな香りを感じられるといいます。
上品な麦のうまみと、旬のホップ由来の香りが組み合わせた、この季節ならではのビールとして紹介されています。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「一番搾り とれたてホップ生ビール 500ml×24本」は、今年収穫された岩手県遠野産ホップを使用した季節限定商品です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格から14％オフとなっており、24本セットを1本約250円で購入できる機会となっています。
期間限定のセールのため、ケース購入を考えている人は、このAmazonタイムセールのタイミングで検討しては？
