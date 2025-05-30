バンダイナムコエンターテインメントは5月30日、Amazonにて最大79％オフのSTEAMキーコードセールを開催。セール期間は、2025年6月2日まで。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルがそろっているので、詳細は下記のリンクを確認してほしい。

▼セール会場

https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info

ピックアップタイトル

『TEKKEN 7』

通常価格：4400円 ⇒ セール価格：1100円（75％オフ！）

『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』

通常価格：6578円 ⇒ セール価格：4999円（24％オフ！）

『CODE VEIN Deluxe Edition』

通常価格：1万1990円 ⇒ セール価格：2998円（75％オフ！）

『リトルナイトメア2』

通常価格：3960円 ⇒ セール価格：1307円（67％オフ！）

『スーパーロボット大戦V』

通常価格：8360円 ⇒ セール価格：2090円（75％オフ！）

『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』

通常価格：3850円 ⇒ セール価格1925円（50％オフ！）

『ガンダムブレイカー4 デジタルデラックスエディション』

通常価格：1万2430円 ⇒ セール価格：8701円（30％オフ！）

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』

通常価格：8360円 ⇒ セール価格：1756円（79％オフ！）

太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Little Nightmares(TM)II & ©Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

©S・S／M

©S・S／J

©S・S／F

©カラー

©GN・YT・YY/Dyn

©S

©S/PA

©IG／1998 Ｎ

©ST・SR

©Dyn

©1998 Ｇ・Ｓ／Ｋ

©1998 DYN-B.V.-M.C-AY

©Go Nagai／DYN-KRG

©2012 SBYPC

"STREET FIGHTER" Series©CAPCOM U.S.A.,INC. ALL RIGHTS RESERVED.

TEKKEN(TM)7& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

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