『ガンダムブレイカー4 デジタルデラックスエディション』もラインアップ！
『TEKKEN 7』が75％オフで1100円！Amazonにて最大79％オフのバンナムSTEAMキーコードセールが開催中
2025年05月30日 19時15分更新
バンダイナムコエンターテインメントは5月30日、Amazonにて最大79％オフのSTEAMキーコードセールを開催。セール期間は、2025年6月2日まで。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルがそろっているので、詳細は下記のリンクを確認してほしい。
▼セール会場
https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info
ピックアップタイトル
『TEKKEN 7』
通常価格：4400円 ⇒ セール価格：1100円（75％オフ！）
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』
通常価格：6578円 ⇒ セール価格：4999円（24％オフ！）
『CODE VEIN Deluxe Edition』
通常価格：1万1990円 ⇒ セール価格：2998円（75％オフ！）
『リトルナイトメア2』
通常価格：3960円 ⇒ セール価格：1307円（67％オフ！）
『スーパーロボット大戦V』
通常価格：8360円 ⇒ セール価格：2090円（75％オフ！）
『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』
通常価格：3850円 ⇒ セール価格1925円（50％オフ！）
『ガンダムブレイカー4 デジタルデラックスエディション』
通常価格：1万2430円 ⇒ セール価格：8701円（30％オフ！）
『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』
通常価格：8360円 ⇒ セール価格：1756円（79％オフ！）
太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Little Nightmares(TM)II & ©Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
©S・S／M
©S・S／J
©S・S／F
©カラー
©GN・YT・YY/Dyn
©S
©S/PA
©IG／1998 Ｎ
©ST・SR
©Dyn
©1998 Ｇ・Ｓ／Ｋ
©1998 DYN-B.V.-M.C-AY
©Go Nagai／DYN-KRG
©2012 SBYPC
"STREET FIGHTER" Series©CAPCOM U.S.A.,INC. ALL RIGHTS RESERVED.
TEKKEN(TM)7& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
※各商品は、ご購入のタイミングにおける在庫状況によって購入ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう