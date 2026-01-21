セガは1月21日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 1月オススメセール」を開催中。セール期間は、2026年2月4日まで。

セガから、『龍が如く０ 誓いの場所』に新規収録シーンやインターネットを通じて最大4人で遊べるモードを加えた『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』が33％オフで初登場。また、2人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いた大作RPG『龍が如く８』が60％オフ、『龍が如く２』の人間ドラマはそのままに、さまざまな要素を画期的に進化させた『龍が如く 極２』が25％オフでラインアップしている。

アトラスから、2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』をパワーアップさせたHDリマスター版『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックスエディションが30％オフで登場。

ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、全セール対象タイトルや割引率については特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

■PS5／Switch 2『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』

セール価格：3979円（33％オフ）

©SEGA

■PS5／PS4『龍が如く８』

セール価格：3872円（60％オフ）

©SEGA

■PS5／PS4『龍が如く 極２』

セール価格：2992円（25％オフ）

©SEGA

■PS5／PS4『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックスエディション

セール価格：6144円（30％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.