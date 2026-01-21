アップデート内容や新武将の情報をお届け！
『信長の野望 覇道』公式生放送を1月27日に配信決定！
コーエーテクモゲームスは1月20日、iOS／Android／PC（Steam）にてサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、公式生放送の実施を決定したと発表。配信日時は、2026年1月27日21時より。
番組には、ゲストとして歴史タレントの小栗さくらさんと声優の堂坂晃三さんが登場。MCの吉﨑智宏さん、黒田運営プロデューサーとともに、『信長の野望 覇道』のアップデート内容や新武将の紹介、プレイヤーに募集していた質問への回答を実施していく。
ほかにも、ゲーム内アイテムのプレゼント企画も実施するので、友だちや一門の仲間たちに声を掛けてリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
【番組概要】
番組名：『信長の野望 覇道』公式生放送
放送日時：2026年1月27日21時～
出演者：
ゲスト：小栗さくらさん（歴史タレント）／堂坂晃三さん（声優）
MC：吉﨑智宏さん
『信長の野望 覇道』運営プロデューサー：黒田智広氏
放送URL：
YouTube ライブ：https://www.youtube.com/live/Zntg4m5uwZE
X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1jMJgRpvrEYGL
ニコニコ公式生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349678650
【ゲーム情報】
タイトル：信長の野望 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
対応OS：
iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）
Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く
Steam：Steamストアのシステム要件より確認
（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）
配信日：配信中（2022年12月1日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金）
©2022-2026 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。