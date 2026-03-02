コーエーテクモゲームスは3月2日、iOS／Android／PC（Steam）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、2026年3月1日から漫画「花の慶次 －雲のかなたに－」とのコラボレーションイベントを開始したと発表。実施期間は、2026年3月22日23時59分まで。

現在、以下のイベントやキャンペーンを開催している。

●限定登用・UR花の慶次、復刻登用・SSR花の慶次

「前田慶次」「直江兼続」「まつ」といった「花の慶次 －雲のかなたに－」おなじみの武将がコラボUR武将として登場。2023年12月に開催した第1弾コラボで登場したSSR武将が再登場する「復刻登用・SSR花の慶次」もあわせて開催している

●コラボ記念アイテムが多数登場

新たな領主フレームや装備アイテム（逸品）に加え、領主アイコン、チャットスタンプなど第1弾の復刻アイテムも含めたコラボ限定品が多数登場。

●限定ミッション開催

ミッションを達成すると、パネルが解放され報酬を獲得できる。パネルを全解放すると、コラボ逸品などの豪華報酬に加え、専用のイラストが鑑賞可能だ。

●予告：「筆くじ・UR奥村助右衛門」

3月12日14時から筆くじにてUR／SSR の「奥村助右衛門」が登場。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください

■キャンペーン概要①

「花の慶次」コラボ記念キャンペーン

ゲーム外で開催する“「花の慶次」コラボ記念キャンペーン”は、本日3月2日から、毎日200名、合計2800名に「花の慶次 －雲のかなたに－」コミック全巻セットのほか、「花の慶次」グッズや最大1万円分の「えらべるPay」が当たる。開催期間は、前半が2026年3月2日～3月8日まで、後半は3月12日～3月18日までの合計14日間だ。

【応募条件・参加方法】

1. 公式X（@nobunaga_hadou）をフォロー

2. 指定ポストをリポスト

3. 指定ポストのURL から抽選結果を確認

【賞品詳細】

各日200名に以下の賞品が当たる。

・「花の慶次 －雲のかなたに－」コミック1～18全巻セット……1名

・「花の慶次」グッズ……2名

・「えらべるPay」1万円分……1名

・「えらべるPay」100円分……196名

※14日間で計2800名様に当たります。

※「花の慶次」グッズは

「花の慶次 アクリルジオラマ 百万石の酒」

「花の慶次 アクリルジオラマ これより我ら修羅に入る」

「花の慶次 アクリルボトルキーパー 百万石の酒」

「花の慶次 ペコリT シャツ ホワイト」

「花の慶次 ペコリT シャツ グレー」

「花の慶次 手ぬぐい 朱槍」

からいずれか1点が当たります（選べません）。

★応募規約

コーエーテクモゲームス（以下「当社」といいます）は「『花の慶次』コラボ記念キャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます）に関して、以下の応募規約を定めます。

『信長の野望 覇道』公式Xをフォローし、指定ポストをリポストした方のみ抽選に参加できます。

「花の慶次 －雲のかなたに－」コミック1～18全巻セットまたは「花の慶次」グッズ当選者様は「当選画面」にて指定するお客様情報入力フォームに、所定の事項（氏名、住所、電話番号など）をご記入ください。ご記入いただいた情報をもとにプレゼントを発送いたします。

・ご当選者様への賞品送付に際し、当社がご当選者様の個人情報を取得することを、あらかじめご了承ください。また、ご提供いただいた個人情報は、賞品の送付のみに使用し、その他の目的で使用することはありません。なお、当社の個人情報の取扱に関しては、当社の個人情報保護方針に即して適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管いたします。

・当選連絡後、ご案内するお客様情報入力フォームより2週間以内に必要事項をご入力いただかない場合、当選が無効になりますのでご注意ください。

・必要事項の記入漏れがある場合は、当選を無効とさせていただきます。

お客様のご住所が不明などで賞品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・当選で獲得された権利は、ほかの人に譲渡することはできません。

・本キャンペーンのご当選者様は同時期に実施されている同じ賞品を対象とした、他のキャンペーンとは重なってご当選になれない場合がございます。

・未成年者は保護者の承諾が必要です。

・本キャンペーン内容は、予告なく変更、修正、削除などを行う場合があります。

・日本国外からはご利用頂けません。ご了承ください。企業オフィス内イントラ環境、VPNなど使用中はエラーがでる可能性がございます。

・アクセスに関しては日本国内にて、キャリア回線などでアクセスしてください。

・「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトでありさまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与された「えらべるPay」により異なり、変更になる場合がございます。また「えらべるPay」内のポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換ください。

・ラインナップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

★注意事項：

・本キャンペーンはコーエーテクモゲームスによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはコーエーテクモゲームス ユーザーサポートまでお願いいたします。

▼キャンペーン詳細サイト

https://www.gamecity.ne.jp/nobunaga_hadou/campaign_20260301.html

■キャンペーン概要②

「花の慶次」コラボ応援キャンペーン

ゲーム内で開催する“「花の慶次」コラボ応援キャンペーン”は、期間中にゲーム内でミッション達成後アクセスが可能になる応募フォームから、ユーザーIDとメールアドレスを送信すれば応募完了となる。

1059名に最大1万円分の「えらべるPay」が当たるほか、ダブルチャンスとして、今回のコラボで初登場となる奥村助右衛門を演じる今村一誌洋さんのサイン色紙が2名に当たる。開催期間は、2026年3月1日0時～3月22日23時59分まで。

※応募期限は2026年3月29日23時59分まで

※ ゲーム内から応募フォームにアクセスすることでユーザーIDが自動入力されます。

※ 自動入力されない場合は『信長の野望 覇道』ゲーム画面左上の領主アイコンから開ける「領主情報」でユーザーIDを確認しご入力ください。

『信長の野望 覇道』をダウンロード（すでにプレイしている人はスキップ）チュートリアルを突破し、ゲーム内ミッションに挑戦するゲーム内のミッション達成後アクセスが可能になる応募ボタンから応募フォームにアクセスユーザーID、連絡用メールアドレスを送信して応募完了

【賞品詳細】

合計1059名に「えらべるPay」が当たるほか、ダブルチャンスとして、今回のコラボで初登場となる奥村助右衛門を演じる今村一誌洋さんのサイン色紙が2名に当たる。

内訳は以下の通り。

・「えらべるPay」1万円分×22名／1000円分×110名／500円分×927名

・奥村助右衛門を演じる今村一誌洋さんのサイン色紙×2名

★応募規約：

・コーエーテクモゲームス（以下「当社」といいます）は「『花の慶次』コラボ応援キャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます）に関して、以下の応募規約を定めます。

・『信長の野望 覇道』をプレイし、ゲーム内のミッション達成後アクセスが可能になる応募ボタンから応募フォームにてメールアドレスおよびユーザーIDを送信いただくことでキャンペーンに参加することができます。

・ご当選者様に対してのみ2026年4月中旬を目処に応募フォームに入力いただいたメール宛てに「当選のご連絡」を差し上げます。

・サイン色紙のご当選者様は「当選のご連絡」に返信の形で所定の事項（氏名、住所、電話番号等）をご返信ください。返信いただいた情報をもとにプレゼントを発送いたします。

・ご当選者様への賞品送付に際し、当社がご当選者様の個人情報を取得することを、あらかじめご了承ください。また、ご提供いただいた個人情報は、賞品の送付のみに使用し、その他の目的で使用することはありません。なお、当社の個人情報の取扱に関しては、当社の個人情報保護方針に即して適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管いたします。

・当選連絡後、2週間以内に必要事項をご返信いただけない場合、当選が無効になりますのでご注意ください。

・必要事項の記入漏れがある場合は、当選を無効とさせていただきます。

・お客様のご住所が不明等で賞品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・当選で獲得された権利は、ほかの人に譲渡することはできません。

・本キャンペーンのご当選者様は同時期に実施されている同じ賞品を対象とした、他のキャンペーンとは重なってご当選になれない場合がございます。

・未成年者は保護者の承諾が必要です。

・本キャンペーン内容は、予告なく変更、修正、削除などを行う場合があります。

・日本国外からはご利用頂けません。ご了承ください。企業オフィス内イントラ環境、VPNなど使用中はエラーがでる可能性がございます。

・アクセスに関しては日本国内にて、キャリア回線等でアクセスしてください。

・「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトでありさまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与された「えらべるPay」により異なり、変更になる場合がございます。また「えらべるPay」内のポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換ください。

・ラインナップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

★注意事項：

・本キャンペーンはコーエーテクモゲームスによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはコーエーテクモゲームス ユーザーサポートまでお願いいたします。

▼キャンペーン詳細ページ

https://www.gamecity.ne.jp/nobunaga_hadou/campaign_20260301.html

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

対応OS：

iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）

Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く

Steam：Steamストアのシステム要件より確認

（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）

配信日：配信中（2022年12月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

©2022-2026 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

©隆慶一郎・原哲夫・麻生未央／コアミックス 1990

版権許諾証 R08-78W

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。