まとめ買いで550円オフ！ 「金麦 ザ・ラガー」48本がAmazonで今だけセール価格

「金麦 ザ・ラガー 350ml 48本」がAmazonタイムセールに登場！

「金麦 ザ・ラガー 350ml 48本」は、サントリーが展開する新ジャンルの発泡酒です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格7,960円から7％割引の7,410円で販売されています。1本あたりの価格は約154円です。

「金麦 ザ・ラガー」の特徴

「金麦 ザ・ラガー」は、発泡酒とスピリッツを原材料としており、力強い飲みごたえと、食事と合わせて楽しめる満足感のある味わいが特徴という新ジャンルのビールです。

濃いめのラガータイプで、「複雑で満足感のある味わい」と「食事に合う心地良い後味」を備えていると紹介されています。内容量は350mlで、アルコール度数は6％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「金麦 ザ・ラガー 350ml 48本」は、アルコール度数6％の新ジャンルビールとして、食事と合わせやすい点が特徴とされています。

現在開催中のAmazonタイムセールにて、48本セットが割引価格となっています。この機会にAmazonタイムセールでの購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。