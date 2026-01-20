糖質ゼロと飲みごたえを両立！ パーフェクトサントリービールがAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」は、糖質ゼロを特徴とするサントリーの缶ビールです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格6,864円から19％割引の5,579円で販売されています。24本セットのため、1本あたりの価格は約232円です。

「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」の特徴

Amazon商品ページより

「パーフェクトサントリービール PSB」は、本格的なビールの味わいと機能性の両立を目指した商品として展開されています。麦芽のうまみを引き出すため、糖質の元となるでんぷんを丁寧に分解する「贅沢仕込」を採用している点が特徴です。

さらに、糖質がゼロになるまで酵母に糖を消費させる「贅沢醗酵」により、アルコール度数5.5％の力強い飲みごたえを実現したといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

糖質ゼロとアルコール度数5.5％を両立した「パーフェクトサントリービール PSB 500ml 24本」は、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

24本セットで1本あたり約232円となっているこの機会に、Amazonタイムセールを活用して購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。