アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第79回
かわいい動物カップの純米酒！ 高砂酒造「ずZOOっと旭山」がAmazonタイムセールで割引
2026年01月19日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「高砂酒造 純米酒 ずZOOっと旭山セット」が
Amazonタイムセールに登場！
高砂酒造「純米酒 ずZOOっと旭山セット」がAmazonタイムセールに登場しています。
北海道の酒蔵・高砂酒造が手がける純米酒を、180mlのカップ酒で3本セットにした商品です。旭山動物園で人気の動物をデザインしたカップが3種類入っています。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格1,954円から16％オフとなる1,635円で販売されています。3本セットのため、1本あたりの価格は約545円です。
「高砂酒造 純米酒 ずZOOっと旭山セット」の特徴
Amazon商品ページより
高砂酒造「純米酒 ずZOOっと旭山セット」は、旭山動物園の人気動物をモチーフにした3種類のカップ酒を詰め合わせた日本酒セットです。北海道産の酒造好適米を使用して醸した純米酒で、アルコール度数は14度です。
原材料は米（国産）と米こうじ（国産米）のみで、飲み飽きしにくいすっきりとした味わいが特徴といいます。
また、カップのデザインは旭川で活動するデザイナー、アベミチコ氏によるもので、飲み終えた後も容器を楽しめる点が特徴です。
まとめ：かわいいカップにも注目の3本セットがおトク！
高砂酒造の「純米酒 ずZOOっと旭山セット」は、少量ずつ楽しめる純米酒と、デザイン性のあるカップを組み合わせたセット商品です。現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から16％オフとなっています。
Amazonタイムセールの期間中に、チェックしてください！
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
