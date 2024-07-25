ASRock、新「Rockシリーズ」マザーボード発表｜Wi-Fi 7対応でコスパ重視の新定番

ASRockは、世界最大級のテクノロジーショーCES 2026で新しいマザーボードブランド「Rockシリーズ」を発表した。新たに追加されたRockシリーズは、カスタムPC向けに設計されており、信頼性の高いパフォーマンスとモダンなデザインを手頃な価格で提供するという。具体的には、ATXのB850 Rock WiFi 7、B860 Rock WiFi 7、およびMicro ATXのB850M Rock WiFi、B860M Rock WiFiなどのモデルがある。

Rockシリーズの最大の特徴は、その信頼性とデザインにある。マザーボードすべてにWi-Fi、2.5G LAN、PCIe 5.0スロット、そして組み立て時に便利なプリインストールI/Oシールドを標準搭載しており、日常のPC構築に最適なバランスを提供する。特に、ATXモデルのB850 Rock WiFi 7とB860 Rock WiFi 7は、最新のWi-Fi 7技術をサポートしており、より優れた接続性を提供する。

さらに、将来を見据えた設計であることも大きな魅力だ。64MBの大容量BIOS ROMを搭載し、次世代のAM5プロセッサへの対応が可能な拡張ファームウェア容量を持つ。このBIOSアップデートにより、長期間にわたる利用が可能となる。設計の面では、シンプルで洗練されたモダンなデザインが多くのコンポーネントやビルドスタイルに自然に溶けこむとしている。