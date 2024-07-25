ASRock、新「Rockシリーズ」マザーボード発表｜Wi-Fi 7対応でコスパ重視の新定番

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ASRockは、世界最大級のテクノロジーショーCES 2026で新しいマザーボードブランド「Rockシリーズ」を発表した。新たに追加されたRockシリーズは、カスタムPC向けに設計されており、信頼性の高いパフォーマンスとモダンなデザインを手頃な価格で提供するという。具体的には、ATXのB850 Rock WiFi 7、B860 Rock WiFi 7、およびMicro ATXのB850M Rock WiFi、B860M Rock WiFiなどのモデルがある。

　Rockシリーズの最大の特徴は、その信頼性とデザインにある。マザーボードすべてにWi-Fi、2.5G LAN、PCIe 5.0スロット、そして組み立て時に便利なプリインストールI/Oシールドを標準搭載しており、日常のPC構築に最適なバランスを提供する。特に、ATXモデルのB850 Rock WiFi 7とB860 Rock WiFi 7は、最新のWi-Fi 7技術をサポートしており、より優れた接続性を提供する。

　さらに、将来を見据えた設計であることも大きな魅力だ。64MBの大容量BIOS ROMを搭載し、次世代のAM5プロセッサへの対応が可能な拡張ファームウェア容量を持つ。このBIOSアップデートにより、長期間にわたる利用が可能となる。設計の面では、シンプルで洗練されたモダンなデザインが多くのコンポーネントやビルドスタイルに自然に溶けこむとしている。

■関連サイト

ASRock トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
2018年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
10月
11月
12月
2017年
01月
02月
03月
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2016年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
11月
12月
2015年
02月
04月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2014年
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2013年
01月
05月
06月
07月
10月
11月
12月
2012年
01月
03月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
2011年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2010年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2009年
04月
08月
10月
2008年
01月
02月
2007年
02月
03月
06月
07月
08月
11月
2006年
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
2005年
07月
10月
2004年
08月
09月