南仏赤ワインが15％オフ、Amazonタイムセールで注目の1本

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「レゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨン」が

Amazonタイムセールに登場！

「レゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨン」は、南フランス産の赤ワインで、ミディアムボディのスタイルが特徴です。

現在、Amazonタイムセールの対象商品となっており、過去価格1,278円から15％オフとなる1,086円で販売されています。

「レゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨン」の特徴

Amazon商品ページより

本商品は、フランスNo.1の販売数量を誇るとされるカステル社が手がける赤ワインです。ブリュッセル国際コンクール2018では金賞を受賞しており、品質面でも評価を受けているという銘柄です。

南フランス産のぶどうを使用し、熟したカシスやブラックベリーを思わせる香り、なめらかなタンニン、エレガントな果実味が特徴と紹介されています。アルコール度数は12.5％です。

まとめ：フルーティーな赤ワインがお試し価格に！

南フランス産の赤ワイン「レゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨン」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％割引の対象となっています。

期間限定のAmazonタイムセールを活用し、この機会に手に取ってみては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。