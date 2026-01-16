アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第78回
南仏赤ワインが15％オフ、Amazonタイムセールで注目の1本
2026年01月16日 20時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「レゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨン」が
Amazonタイムセールに登場！
「レゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨン」は、南フランス産の赤ワインで、ミディアムボディのスタイルが特徴です。
現在、Amazonタイムセールの対象商品となっており、過去価格1,278円から15％オフとなる1,086円で販売されています。
「レゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨン」の特徴
本商品は、フランスNo.1の販売数量を誇るとされるカステル社が手がける赤ワインです。ブリュッセル国際コンクール2018では金賞を受賞しており、品質面でも評価を受けているという銘柄です。
南フランス産のぶどうを使用し、熟したカシスやブラックベリーを思わせる香り、なめらかなタンニン、エレガントな果実味が特徴と紹介されています。アルコール度数は12.5％です。
まとめ：フルーティーな赤ワインがお試し価格に！
南フランス産の赤ワイン「レゾルム ド カンブラス カベルネ・ソーヴィニヨン」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％割引の対象となっています。
期間限定のAmazonタイムセールを活用し、この機会に手に取ってみては？
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
