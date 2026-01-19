ジサトラKTU 第407回
2026年1月22日（木）20時から生放送
自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 32～
2026年01月19日 07時00分更新
アスキーの自作PC大好き集団、“ジサトラ”こと自作虎の巻のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。
自作PC好きの方も、そうでない方も、ぜひごゆるりとお楽しみくださいませ！
▽放送情報
放送日： 2026年1月22日（木）
時間 ： 20:00～20:30 放送予定
番組 ： Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 32 #407
▽出演者
ジサトライッペイ（@jisatora_ippei）
加藤勝明（KTU）（@kato_kats）
【お知らせ】
「ジサトラKTU」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
→ http://ascii.jp/elem/000/001/655/1655484/
この連載の記事
-
第406回
YouTube自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～DLSS 4.5でGeForce RTX 20〜50シリーズの性能と画質は本当に変わるのか検証してみた～
-
第405回
YouTube自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Ryzen 7 9850X3DにCore Ultraシリーズ3、DLSS 4.5に注目！CES 2026のAMD/インテル/NVIDIA大解説～
-
第404回
YouTube自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～2025年の自作PC業界ベストバウト Round 9～
-
第403回
YouTube自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～FSR "Redstone"でフレーム生成の画質が劇的向上⁉～
-
第402回
YouTube自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～RTX 5070の性能はCPUでどれぐらい変わるの？画質・解像度・ゲームごとに大検証～
-
第401回
YouTube自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～GeForce RTX 5070のベストパートナーCPUはどれだ！画質別ゲームベンチマーク～
-
第400回
YouTube自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～GeForce RTX 5070を再評価！最新ゲームではどんなもんよ？～
-
第399回
YouTube自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 31～
-
第398回
YouTube自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～KTUが“絵”で語るインテルの北米アリゾナ工場「Fab 52」：Intel Tech Tour 2025レポートその5～
-
第397回
YouTube自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Clearwater ForestことXeon 6+はインテル建築技術の結晶か：Intel Tech Tour 2025レポートその4～
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
YouTubeジサトラKTU＜目次＞