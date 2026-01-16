アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第77回
イタリア老舗ビールが29％オフ！ 「モレッティ 330ml瓶×6本」がAmazonタイムセールに登場
2026年01月16日 18時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」がAmazonタイムセールに登場！
「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」は、イタリアの老舗ビールメーカーが手掛けるラガータイプのビールです。
現在、Amazonタイムセールの対象商品となっており、参考価格3,086円から29％割引の2,190円で販売されています。1本あたりの価格は約365円となっています。
「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」の特徴
Amazon商品ページより
「モレッティ ビール」は、厳選した麦芽を使用したラガータイプのビールで、コクがあり、ホップが効いていて、最後にしっかりとした苦みを感じられるといいます。
製造元のモレッティ社は1859年創業で、イタリアで最も古い歴史を持つビールメーカーです。フレッシュさとまろやかさが感じられるクラシックな味わいが特徴だととしており、アルコール度数は4.6％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」は、長い歴史を持つイタリアのビールメーカーによる定番商品です。現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から29％オフとなっており、6本セットを比較的手に取りやすい価格で購入できます。
現在開催中のAmazonタイムセールで、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第78回
グルメ南仏赤ワインが15％オフ、Amazonタイムセールで注目の1本
-
第76回
グルメロゼワイン酵母＆紫芋由来のピンク色が映える！ 国産クラフト酒「NANAIRO-七色-」が40％オフ
-
第74回
グルメ参考価格から1,058円引き！ ハイネケン瓶ビール24本がAmazonタイムセールでお得
-
第73回
グルメ熟成テキーラが25％オフ！ 「トレスジェネレーション アネホ」がAmazonタイムセールに登場
-
第73回
グルメスペイン産赤ワインが22％オフ！ Amazonタイムセールで注目の1本
-
第72回
グルメスリムで使いやすい日本酒「大関 のものも スリムパック」がAmazonタイムセールで15％オフ！
-
第71回
グルメ本物のレモンスライス入り「未来のレモンサワー」がAmazonスマイルセールで19％オフ！
-
第70回
グルメ低アルコールの「ドライクリスタル」24本がAmazon初売りで26％オフ！
-
第68回
グルメ果皮から作ったサワー「THE PEEL レモン」24本がAmazonスマイルセールで19％オフ！
-
第67回
グルメ24本セットが14％オフ！ サントリー「金麦」がAmazonスマイルセールでお得
- この連載の一覧へ