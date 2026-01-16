イタリア老舗ビールが29％オフ！ 「モレッティ 330ml瓶×6本」がAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」がAmazonタイムセールに登場！

「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」は、イタリアの老舗ビールメーカーが手掛けるラガータイプのビールです。

現在、Amazonタイムセールの対象商品となっており、参考価格3,086円から29％割引の2,190円で販売されています。1本あたりの価格は約365円となっています。

「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」の特徴

Amazon商品ページより

「モレッティ ビール」は、厳選した麦芽を使用したラガータイプのビールで、コクがあり、ホップが効いていて、最後にしっかりとした苦みを感じられるといいます。

製造元のモレッティ社は1859年創業で、イタリアで最も古い歴史を持つビールメーカーです。フレッシュさとまろやかさが感じられるクラシックな味わいが特徴だととしており、アルコール度数は4.6％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「モレッティ ビール 330ml瓶×6本」は、長い歴史を持つイタリアのビールメーカーによる定番商品です。現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から29％オフとなっており、6本セットを比較的手に取りやすい価格で購入できます。

現在開催中のAmazonタイムセールで、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。