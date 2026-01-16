ロゼワイン酵母＆紫芋由来のピンク色が映える！ 国産クラフト酒「NANAIRO-七色-」が40％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「NANAIRO-七色- 本格焼酎製法のスピリッツ 500ml」がAmazonタイムセールに登場！

「NANAIRO-七色- 本格焼酎製法のスピリッツ 500ml」は、ロゼワイン酵母仕込みと紫芋由来のピンク色が特徴の国産クラフト酒です。

現在、Amazonタイムセールの対象商品となっており、参考価格4,950円から40％割引の2,980円で販売されています。高級感ある化粧箱入りのため、ギフトにも適しているとしています。

「NANAIRO-七色- 本格焼酎製法のスピリッツ」の特徴

Amazon商品ページより

LINK SPIRITSが手掛ける「NANAIRO-七色-」は、「香りで楽しむ焼酎文化」をテーマに開発されたスピリッツです。本格焼酎製法をベースに、ロゼワイン酵母を使用して仕込まれており、紫芋「コナイシン」由来の天然ピンク色が特徴とされています。

製造を担当するのは、1968年創業の若潮酒造です。鹿児島県志布志市に蔵を構える蔵元で、本格焼酎分野での受賞実績もあります。伝統的な製法と新しい発想を組み合わせた品質が特徴とされています。

原料には、繊維質が固く仕込みに手間がかかる希少品種の紫芋「コナイシン」を使用しています。さらに減圧蒸留を採用することで、華やぐ香りと軽やかなフルーティーさを実現したといいます。アルコール度数は30％です。

まとめ：ギフトにも人気の国産クラフト酒が40％オフ！

「NANAIRO-七色- 本格焼酎製法のスピリッツ 500ml」は、天然ピンク色とフローラルな香りが特徴という国産クラフト酒です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から40％オフとなっています。この機会に購入を検討してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。