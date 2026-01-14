参考価格から1,058円引き！ ハイネケン瓶ビール24本がAmazonタイムセールでお得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ハイネケン ラガービール 瓶 330ml×24本」がAmazonタイムセールに登場

プレミアムビールとして世界中で親しまれている「ハイネケン ラガービール 瓶 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格6,480円から16％オフとなり、5,422円で販売されています。1本あたりの価格は約226円となります。

「ハイネケン ラガービール 瓶」の特徴

Amazon商品ページより

ハイネケンは、1873年にオランダ・アムステルダムで誕生したプレミアムラガービールブランドです。現在では世界192ヵ国で展開されており、長い歴史の中で品質へのこだわりが受け継がれてきたとされています。

ハイネケン独自の酵母とこだわりの製法により、バランスの取れたコクと爽やかな口当たり、ほのかなフルーティーさを感じられる味わいを実現したといいます。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

世界的に知られる定番ビール「ハイネケン ラガービール 瓶 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで16％オフの5,422円となっています。

1本あたり約226円と、ケースで購入しやすいタイミングとなっています。期間限定のAmazonタイムセールでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。