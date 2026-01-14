熟成テキーラが25％オフ！ 「トレスジェネレーション アネホ」がAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「トレスジェネレーション アネホ」がAmazonタイムセールに登場！

「トレスジェネレーション アネホ」は、メキシコ産のプレミアムテキーラで、750mlボトル1本入りの商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールにて、参考価格9,563円から25％オフとなり、7,132円で販売されています。

「トレスジェネレーション アネホ」の特徴

「トレスジェネレーション アネホ」は、プレミアムテキーラブランド「TRES GENERACIONES（トレスジェネレーション）」のアネホタイプです。

原料には成熟した自社栽培のブルーアガベを使用し、ディフューザー製法によって糖分を抽出しています。連続式蒸溜器とポットスチルを併用し、3回蒸溜することで透き通った味と複雑な香りを実現したといいます。

トーストしたアメリカンオーク樽で12ヵ月間熟成させることで、繊細な琥珀色、複雑で奥深い風味、独特の滑らかでスモーキーな後味が生まれるとしています。アルコール度数は40％です。

まとめ：熟成テキーラをお得に味わうチャンス！

熟成テキーラとして位置づけられる「トレスジェネレーション アネホ」が、現在開催中のAmazonタイムセールで25％オフの7,132円となっています。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。