本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。
今回（2025年12月20日～2026年1月9日）は、国内のSFA（営業支援システム）市場の成長率、官需と民需で成長する防災情報システム・サービス市場、企業のデータ活用で成果が得られない原因、35歳以上のミドル世代転職に対する「所属企業の引きとめ、家族の反対」についてのデータを紹介します。
[SFA][AI] 2024年度の国内SFA市場はおよそ15％の伸び、AIエージェント活用が成長を牽引（アイ・ティ・アール、1月8日）
・国内SFA（営業支援システム）市場、2024年度は前年度比約15％増の617億円
・新規獲得はゆるやかだが、積極的な機能拡張で既存システムの更改／拡張が堅調
・今後はAIエージェント機能の活用が進み、2024～2029年度は平均約12％成長を予測
2024年度の国内SFA市場は、売上額が前年度から14.9％増の617億円となり、続く2025年度も15.2％の成長を見込む。ベンダー各社とも新規ユーザーの獲得はゆるやかな一方で、AIエージェントなど積極的な機能拡張を図っており、既存ユーザーのリニューアルやシステム拡張が堅調に進展し、市場拡大に寄与している。今後はAIエージェント機能を活用するSFAの導入、さらに複数のAIエージェントが連携するマーケティング／営業活動の増加などが成長を牽引すると予測。2024～2029年度は年平均成長率（CAGR）11.8％で推移すると見ている。
⇒ ITRのアナリストは、今後は“AIネイティブな営業”への変革が期待されるとコメントしています。そのため、同一の顧客データを扱うSFA／MA（マーケティング・オートメーション）／カスタマーサービスのシステム統合などを実現し、顧客接点を強化していくことが求められています。
[防災][DX] 防災情報システム・サービス市場が拡大、「防災庁」設置でデジタル防災推進加速（シード・プランニング、2025年12月26日）
・防災情報システム・サービス国内市場、2025年度は2153億円に
・2031年度には2459億円規模を予測（中間的シナリオ）
・官公需要は2025年度、過去最多の1691億円の予測
防災情報システム／センサー設備／情報サービス／防災行政無線／消防無線／消防指令システム／通信回線などを含む、国内の防災情報システム・サービス市場調査より。2023年9月～2025年8月の24か月間、4100件の落札案件をまとめ、3つの成長シナリオ（中間的／高成長／低成長）別に分析している。中間的シナリオでは、2025年度の防災情報システム・サービス国内市場は2153億円で、そのうち官公庁需要は過去最大の1691億円に達したという。この分野でも生成AI、IoTセンサー、ドローン／UAV、衛星リモートセンシング、被災者支援クラウドなど、最新テクノロジーを積極的に活用する動きがあるという。
⇒ 従来は官需中心だった防災情報システム・サービス市場ですが、近年は民間企業がBCP（事業継続計画）や従業員の安全確保の一環として、気象情報、安否確認、災害対策用の衛星インターネットなどのサービスを積極的に導入する動きがあるとのこと。
