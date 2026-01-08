スリムで使いやすい日本酒「大関 のものも スリムパック」がAmazonタイムセールで15％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「大関 のものも スリムパック 900ml×1本」がAmazonタイムセールに登場！

日本酒「大関 のものも スリムパック 900ml×1本」が、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格1,313円から15％オフの1,116円で販売されています。

「大関 のものも スリムパック」の特徴

Amazon商品ページより

大関 のものも スリムパックは、従来の900mlパックよりも約1.5cm細いスリム形状を採用している点が特徴です。牛乳パックと同じ太さのため、冷蔵庫のドアポケットにも収まりやすいサイズです。

日本酒造りで一般的な三段仕込の最終工程を2回行う「新三段仕込」を採用し、ゆっくりと丁寧に発酵を進めていることにより、米のうまみを感じつつ、すっきりとした後味に仕上げているそうです。

味わいは従来品より辛口寄りで、キレ味が向上したといいます。アルコール度数は13～14度です。

まとめ：便利なスリムパックの「大関 のものも」がお得に！

「大関 のものも スリムパック」は、スリムで扱いやすい形状と、独自製法による味わいが特徴の日本酒です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格から15％オフとなり、日々の晩酌や料理酒として購入を検討しやすいタイミングとなっています。

Amazonタイムセールを活用して、お得に購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。