【2026年提出】確定申告ガイド 第9回
2026年提出の確定申告、受付期間はいつから？
2026年01月30日 10時00分更新
確定申告の季節が近づいてまいりました。みなさん、レシートや領収書の整理、帳簿付けは進んでいますか？ フリーランスや個人事業主のかたは、そろそろ支払調書が届き出すころではないでしょうか？
確定申告には、原則として決められた受け付け期間が設けられています。令和7年（2025年）分の確定申告の受付期間はいつからいつまでなのでしょうか？
答え：2026年2月16日（月）から同年3月16日（月）まで
令和7年（2025年）分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日（月）から同年3月16日（月）までです。
ちなみに国税庁によると、還付金の支払い手続きにはおおむね1ヵ月～1ヵ月半程度の期間を要するとしていますが、早めの時期に提出すると還付金も早めに入金されるとのこと。さらにe-Taxの場合は、処理スピード自体が3週間程度と早いので、より還付金の入金が早いそうです。
早めに還付金を受け取りたいかたは、e-Taxで提出することをオススメします。なお、還付申告については2月13日（月）以前でも提出することができますよ。
