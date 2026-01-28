【2026年提出】確定申告ガイド 第7回
【2026年提出】早めに確定申告を提出すると還付金の入金が早い説を検証
2026年01月28日 10時00分更新
2025年（令和7年）分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付け期間は、2026年2月16日（月）から同年3月16日（月）までです。
およそ1ヵ月ほどある提出期間のうち、早めに提出するとその分「還付金が早く入金される」という説があるそうなんですが、はたして本当でしょうか？
答え：早く提出する分、還付金も早く入金される
国税庁では、還付金の支払い手続きにはおおむね1ヵ月～1ヵ月半程度の期間を要するとしています。さらにe-Taxの場合は、3週間程度で処理されるのでより還付金の入金が早いそうです。
