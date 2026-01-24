このページの本文へ

【2026年提出】確定申告って「宝くじ」に当選したら必要ですか？

2026年01月24日 10時00分更新

文● ASCII

　当せん金が高額な宝くじには夢がありますが、実際に当たった場合は税金がかかったり確定申告が必要になったりするのでしょうか？ また、宝くじの当せん金は課税の対象になるのでしょうか？

答え：宝くじの当選金は非課税

　宝くじの当選金は、「当せん金付証票法」という法律によって非課税となっています。たとえ7億円当たっても、額の大小関係なく税金はかからないので確定申告する必要はありません。

　しかし、当せん金を家族などに贈る場合は、金額により贈与税の対象になるため注意が必要です。

 

