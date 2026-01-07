Creepy Jarは1月6日、工場建設ゲーム「StarRupture（スターラプチャー）」の早期アクセスをSteamにて配信開始した。

本作は、オープンワールドのとある惑星にて、拠点の建設や資源の採取、産業システムの構築などを行っていくことになる。ソロプレイのほか、最大4人のマルチプレイにも対応。

度重なる天変地異によって絶えず変化する惑星は、探索するたびに新たな発見がある。極端な気温、攻撃的なエイリアンの大群など、過酷な環境がプレイヤーを脅かす。

リアルな工場建設・FPSゲームが好きなプレイヤーから注目を集めている作品で、初日から2万4000人が同時接続し、盛り上がりを見せている。

ユーザーからは「人生壊れるレベルの中毒性」「これまーじで面白い」「オレ、週末にやりこむんだ…！」「これから俺のスターラプチャー人生が始まる」など、すでにドハマりしている声が寄せられている。

いっぽうで「日本語つぶれてよめねぇ」「操作性があんまり良くないかも」「テキストサイズが小さすぎる……」など、不満はある模様。そこは早期アクセスなので、今後の改善に期待したい。

【ゲーム情報】

タイトル：StarRupture（スターラプチャー）

ジャンル：オープンワールドベースビルディングゲーム

配信：Creepy Jar

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：配信中（2026年1月6日）

早期アクセス価格：2999円 ※1月21日まで2399円（20％オフ）

CreepyJar®, StarRupture®, CreepyJar logo and StarRupture logo are trademarks and/or registered trademarks of Creepy Jar S.A., Poland. StarRupture© is sole copyright of Creepy Jar S.A. (software).