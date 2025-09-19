アソビズムは9月18日、工場、ローグライト、タワーディフェンスを融合したゲーム「ShapeHero Factory（シェイプヒーローファクトリー）」の正式リリースを配信開始した。

本作は、○△□といった図形を供給元からベルトコンベアで運んで組み合わせて「ヒーロー」を生み出し、災厄と戦うゲーム。「工場」系の作品としてはビジュアルが可愛くて取っつきやすく、RPGのような目的もある。

2024年11月よりPC（Steam）版のアーリーアクセスが行われていたが、ついに2025年9月をもって正式リリースを迎えたというわけだ。対応プラットフォームはSteam以外に、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5版も用意されている。

筆者はアーリー前の「Steam NEXTフェス」で体験版がお披露目された際に本作の体験版をプレイ。「次はもっとうまくやれる…！」とゲームオーバーになるたびに奮起し、かなり沼にハマってしまった。

作って戦って成長して、気付けばアーリーで400時間遊んでいたという猛者もいる本作。初めて「工場」系のゲームに触れる人にもオススメなので、ぜひ遊んでみてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ShapeHero Factory（シェイプヒーロー ファクトリー）

ジャンル：シミュレーション

配信：アソビズム

プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5

配信日：配信中（2025年9月18日）

価格：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch版：2480円

PlayStation 5版：2530円

Steam版：2100円（9月25日まで20％オフの1680円）

プレイ人数：1人

© 2024 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.