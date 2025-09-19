アーリー体験版で沼ったゲーム→ 可愛いヒーローを大量生産「シェイプヒーローファクトリー」正式リリース Nintendo Switch 2など家庭用ゲーム機版も配信開始
2025年09月19日 10時15分更新
アソビズムは9月18日、工場、ローグライト、タワーディフェンスを融合したゲーム「ShapeHero Factory（シェイプヒーローファクトリー）」の正式リリースを配信開始した。
本作は、○△□といった図形を供給元からベルトコンベアで運んで組み合わせて「ヒーロー」を生み出し、災厄と戦うゲーム。「工場」系の作品としてはビジュアルが可愛くて取っつきやすく、RPGのような目的もある。
2024年11月よりPC（Steam）版のアーリーアクセスが行われていたが、ついに2025年9月をもって正式リリースを迎えたというわけだ。対応プラットフォームはSteam以外に、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5版も用意されている。
筆者はアーリー前の「Steam NEXTフェス」で体験版がお披露目された際に本作の体験版をプレイ。「次はもっとうまくやれる…！」とゲームオーバーになるたびに奮起し、かなり沼にハマってしまった。
●無限に遊びたくなる可愛い工場ビルドゲーム『ShapeHero Factory』体験版レビュー【Steam NEXTフェス】
https://ascii.jp/elem/000/004/203/4203937/
作って戦って成長して、気付けばアーリーで400時間遊んでいたという猛者もいる本作。初めて「工場」系のゲームに触れる人にもオススメなので、ぜひ遊んでみてほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：ShapeHero Factory（シェイプヒーロー ファクトリー）
ジャンル：シミュレーション
配信：アソビズム
プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5
配信日：配信中（2025年9月18日）
価格：
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch版：2480円
PlayStation 5版：2530円
Steam版：2100円（9月25日まで20％オフの1680円）
プレイ人数：1人
© 2024 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
