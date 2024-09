Coffee Stain Studiosが制作し、PC(Steam/Epic Games Store)で配信中の一人称視点工場建設ゲーム『Satisfactory』。2019年より始まった早期アクセス版が約5年間のアップデートを経て終了し、本日2024年9月11日より、ついに正式リリース版の「Ver.1.0」を配信開始した。

価格は4500円だが、正式リリース記念セールとしてSteamでは2024年9月25日まで、Epic Games Storeでは9月24日まで10%オフの4050円で販売している。この機会に、本作をプレイしてみてはいかがだろうか。

なお、同時に公開されたローンチトレーラーの最後で、コンソール版の発売を告知している。発売時期は未定だが、コンソールユーザーは続報に期待しよう。

・Steam

https://store.steampowered.com/app/526870/Satisfactory/

・Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/satisfactory

■ローンチトレーラー

ゲームの特徴

本作は、探検と戦闘の要素をあわせ持つオープンワールドの一人称視点工場建設ゲーム。

1人または友だちと一緒に未知の惑星を探索し、複数階層の工場を建設し、ベルトコンベアが織りなす理想の生産拠点を作っていく。

・オープンワールド:

独特な動物相と生物が住む巨大な(30平方キロメートル)未知の惑星Massage 2(AB)bを探検しよう。

・協力プレイ:

自身または友だちと協力して工場を建設できる。

・工場建設:

1人称視点で大工場を建設しよう。自動化と最適化で自身の思い描く完璧さを追求できる。

・カスタマイズ:

工場を自分の好きなようにカスタマイズしよう。高地に建設するもよし、広大な平原に建設するもよし。土地の形状に合わせたり、効率化のもとに土地を整備することも可能。理想の工場の建設に制限はほとんどない。

・車両:

世界を優雅に旅しよう。ジャンプパッド、工場カート、ジャンプパック、ハイパーチューブ、トラック、列車を使用可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル:Satisfactory

ジャンル:工場建設ゲーム

配信:Coffee Stain Studios

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)

配信日:配信中(2024年9月11日)

※早期アクセス版は2019年3月19日リリース

価格:4500円

©2024 Coffee Stain Studios. Developed by Coffee Stain Studios. Published by Coffee Stain Publishing. All rights reserved.